الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

المطران سامى فوزى يترأس خدمة رسامة الخادم العلمانى سراج نبيل

مطران منير حنا
مطران منير حنا

ترأس دكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، خدمة رسامة الخادم العلماني سراج نبيل ليصبح شماسًا للرعية المصرية، والشماس دانيال كورى ليصبح قسيسًا للرعية السودانية، على كنيسة جميع القديسين الأسقفية بستانلى بالإسكندرية بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالمنشية.

وقال المطران سامى، فى عظته من إنجيل متى: نحتاج جميعًا للقدرة الإلهية لنستطيع أن نحقق الإرسالية، إذ يجب أن يكون للعاملين في حقل الخدمة الثقة والسلطان أن ينفذوا مشيئة الله وفى سلطانه وحضوره.

وأضاف المطران سامى: عندما تفشل أو تشك في الإرسالية المعطاة لك من الله يجب أن تعتمد على قدرته لأن الْمُتَّكِلُ عَلَى الرَّبِّ يُرْفَعُ، أمثال 29: 25، ولكن كل القدرة التي يعدنا بها الله أعطاها للرب يسوع وتعلن عن سلطانه الكامل، مؤكدًا: فإذا شعرت بالخوف تعال إلى يسوع واعتمد على قوته، حيث يخبر الرب تلاميذه عن قوة الروح القدس التي سينالونها يوم الخمسين وعن أنها هي نفس القوة التي تعمل في حياة كل مؤمن اليوم.

واختتم المطران سامى عظته: يدعو الرب كل فرد منا ليعمل في الإرسالية وخدمة المؤمنين التي يدعوه إليها، فهل تستجيب إلى دعوة الله اليوم كما فعل إشعياء 6: 8 8 ثُمَّ سَمِعْتُ صَوْتَ السَّيِّدِ قَائِلاً: «مَنْ أُرْسِلُ؟ وَمَنْ يَذْهَبُ مِنْ أَجْلِنَا؟» فَقُلْتُ: «هأَنَذَا أَرْسِلْنِي»، كلماته الأخيرة هي عملنا الأول وإرساليتنا.

من الجدير بالذكر، أن كاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية قد أقيمت على أرض معطاة من محمد على باشا، والى مصر سنة ١٨٣٩، وهي أول كنيسة أسقفية أنجليكانية في جمهورية مصر العربية.

وبدأت الكنيسة القبطية صوم الرسل والذي يستمر حتى 12 يوليو المقبل، بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التى تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة، وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.

مدة الصوم مُتغيرة

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، ويبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو، وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطي، بينما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تبدأ الصوم أيضًا من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 29 يونيو، لكن مجلس حمص، الذي عقد عام 1946، اختصر الصيام ببدء الصيام في 26 يونيو.

الكنيسة إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية دكتور سامي مطران منير حنا الكنيسة الأسقفة

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وائل لطفي

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