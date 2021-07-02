للترويج للسياحة.. حملة «الصيف في مصر حكاية» تحقق 27 ألف مشاهدة منذ إطلاقها

حقق الفيلم الترويجي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار تحت شعار 'الصيف في مصر حكاية'، ضمن الجزء الثاني من الحملة الترويجية لمصر بالسوق العربي على أهم المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وكبرى منصات البحث والحجز، أكثر من 16 ألف مشاهدة على منصة إنستجرام و11 ألف مشاهدة على فيسبوك منذ أطلق فى 28 يونيو الماضي على الصفحات الرسمية لوزارة السياحة والآثار، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويجمع الفيلم بين السياحة الثقافية والشاطئية حيث يظهر بالفيديو الترويجي متحف الحضارة المصرية القديمة بمدينة الفسطاط ومتحف التحرير بميدان التحرير، والأهرامات ونهر النيل ولقطات من التحف المعمارية بمساجد مصر القديمة، بالإضافة إلى رحلات الغطس بالبحر الأحمر والسفارى بجنوب سيناء.

وتأتي هذه الحملة استثمارا للنجاح والنتائج الإيجابية التي حققها الجزء الأول من الحملة، والذي تم إطلاقه في الأسبوع الأول من مايو الماضي للترويج السياحي لمصر ودعوة السائح العربي لزيارتها خلال إجازات الصيف وعيد الأضحى المبارك.

يشار إلى أن الجزء الأول من الحملة الدعائية حقق نتائج إيجابية وفقا لمحرك البحث جوجل حول نتائج البحث عن السفر لمصر بعد حوالي شهر واحد من إطلاق الحملة، حيث أشارت المؤشرات إلى وصول الحملة إلى ما يقرب من 20 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت بدول مجلس التعاون الخليجي، ووصلت زيادة نسبة البحث عن السفر إلى مصر خلال شهر مايو 2021 لـ41 % مقارنة بشهر أبريل من نفس العام، في حين أن نسبة زيادة البحث كانت 3% خلال مايو 2019 مقارنة بشهر أبريل 2019.