الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنقاذ 67 مصطافًا من الغرق بشواطئ رأس البر

رأس البر
رأس البر

شهدت مدينة رأس البر، انتهاء نهار الجمعة على شواطئ المدينة وسط إقبال من المصطافين ورواد الشاطئ، وذلك بعد إعادة فتحها للمواطنين وفقًا لقرار  رئيس مجلس الوزراء، إذ تم العمل من أول ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية وعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ سيارات إسعاف. 


وتمكنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط برئاسة اللواء حسين لبيب، متابعة فرق الإنقاذ، حيث تم إنقاذ عدد ٦٧ حالة من الغرق كما تم تسليم عدد ٢٥٥ طفلا تائها إلى ذويهم وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير، وذلك مع عمل حملات نظافة مستمرة بطول الشاطئ على مدار اليوم لرفع المخلفات والقمامة أولاً بأول، وكذا متابعة تطبيق الكافيهات على الشاطئ للإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

محافظ دمياط دمياط راس البر شواطئ رأس البر محافظة دمياط

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