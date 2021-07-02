الجمعة 02 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. نقابة المهندسين بالإسكندرية تناقش أهمية دراسة الجدوى والتخطيط

نقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى ولجنة  العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضرى، وبينار علمى بعنوان “دراسة الجدوى وأهميتها للمهندس”، وذلك غدا السبت الساعة السابعة مساءً،  ويحاضر فيها الدكتور محمد فتيحة، المدرس بقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور مصطفى الحضرى رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن دراسة الجدوى والتخطيط لأى مشروع يحتاج تفكيرا علميا وتنظيما لذلك وفرت نقابة المهندسين بالإسكندرية للطلاب والخريجين وكافة المهندسين كيفية عمل دراسة الجدوى وذلك من أهل التخصص .


وأضاف أن الندوة ستكون أونلاين وسيتم بثها من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية الساعة السابعة مساءً، وذلك حرصا على سلامة المهندسين ووفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

وكانت قد استضافت نقابة المهندسين بالإسكندرية ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، امس،  التطعيم ضد شلل الأطفال اليوم بمقر النادى بسابا باشا بالتعاون مع نادى المهندسين بأمانة المهندس سامي درويش أمين النادى.

وقال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات، إن الحملة بالتعاون مع مديرية الصحة لتسهيل تطعيم أبناء المهندسين داخل مقر النادى ويستمر حتى الرابعة عصرًا.

وأضاف أن نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على استضافة كافة الحملات القومية التى تنظمها وزارة الصحة لتسهيل الاستفادة بها للمهندسين وأسرهم وجار التنسيق أيضا مع وزارة الصحة لتوفير لقاح الكورونا بمقر النادي في أقرب وقت ممكن.

نقابة المهندسين بالإسكندرية الإسكندرية دراسة الجدوي وبينار المهندسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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