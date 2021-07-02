الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة بمطروح

أصيب اليوم الجمعة، 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمنطقة علم الروم في مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.  
 

وقال محمد الطليمي مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح، إنه استقبلت مستشفى مطروح العام مريم أكرم عبدالفتاح 16 سنة مصابة باشتباه كسر بالفقرات وسحجات وكدمات متفرقة، اسلام يسري ابوزيد 27 سنة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج،  عمر عبدالمنعم رياض 19 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

وأكد مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح، أنه تم إجراء الفحوصات الطبية للمصابين والحالة العامة لهم مستقرة.

مستشفى مطروح العام إصابة 3 أشخاص حادث انقلاب سيارة مطروح علم الروم

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