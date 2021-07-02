الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصلاح كسر ماسورتى مياه بالمنتزه شرق الإسكندرية

كسر في ماسورتي مياه
كسر في ماسورتي مياه بشرق الإسكندرية

شهدت مناطق سيدي بشر والمندرة شرق الإسكندرية، كسرا في ماسورتي مياه بقطر 6 بوصة في كل من المنطقتين، مع تدخل حي المنتزه أول للإصلاح الفوري والعمل على إعادة الشيء لأصله.


حيث وجهت المهندسة جيهان عبد الحميد مسعود رئيس حى المنتزه أول، بتكثيف التواجد الميدانى بنطاق الحي،  وبمرور  إدارة المتابعة الميدانية تبين وجود كسر بخط مياه ٦ بوصة بشارع امتداد ابن عقيل من شارع ابن سلامة - دلالة، وكسر بخط مياه ٦ بوصة بشارع مصطفي كامل أمام مدرسة بايونير.


وتم التنسيق المباشر مع شركة الصرف الصحي لتسهيل تدفق المياه في الشنايش، ومرفقي مياه سيدي بشر والمندرة للإصلاح الفوري، بتواجد كل من مدير إدارة المتابعة الميدانية،  والمفتشين بإدارة المتابعة الميدانية، ومدير إدارة الطرق.

وأكدت رئيس الحي على الانتهاء من الإصلاح واتخاذ إجراءات إعادة الشيء لأصله بالتنسيق من خلال إدارة الطرق بالحي مع مديرية الطرق والنقل.

كسر في ماسورتي مياه بشرق الإسكندرية

كسر في ماسورتي مياه بشرق الإسكندرية
كسر في ماسورتي مياه بشرق الإسكندرية
كسر في ماسورتي مياه بشرق الإسكندرية
كسر في ماسورتي مياه بشرق الإسكندرية
كسر في ماسورتي مياه بشرق الإسكندرية
كسر في ماسورتي مياه بشرق الإسكندرية
الإسكندرية شرق الإسكندرية المتابعة الميدانية كسر بماسورتي مياه إصلاح اعادة الشئ لاصلة

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