قبل حلول عيد الأضحى.. تعرف على أسعار اللحوم بالأسواق

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى، ويرصد «الدستور» أسعار اللحوم ومعدلات التغير من حين لآخر تسهيلًا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.

ويقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار اللحوم ومعدلات التغير من حين لآخر تسهيلًا على المواطنين.

وقال هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار اللحوم بالأسواق.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أن أسعار اللحوم سجلت سعرًا يبدأ من ١٣٠ جنيهًا حتى ١٤٠ جنيهًا، وأسعار الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيهًا، وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيهًا.

وأوضح عضو شعبة اللحوم أن أسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيهًا، وسجلت والكبدة الضأن130-150 جنيهًا، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيهًا للكيلو.



وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيهًا للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيهًا للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيهًا للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيهًا للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيهًا للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيهًا للكيلو.

بلغ إجمالي واردات مصر من اللحوم المجمدة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس بالعام الجارى 143408 طنًا، وبلغ حجم استيراد الكبدة والكلاوى والقلوب المجمدة 66628 طنًا والدواجن 48045 طنًا، وبلغ حجم استيراد الأسماك 172581 طنًا، وبلغ حجم استيراد منتجات الألبان 117779 طنًا.

جاء ذلك في أحدث تقرير صادر عن رابطة مستوردى ومصنعى وموزعى المواد الغذائية المجمدة، والذى كشف أيضًا عن أنه تم استيراد 25754 طن لحوم و10220 طن كبدة وكلاوى وقلوب و14725 طن سمك و11262 طن دواجن وأجزاء دواجن خلال شهر أغسطس 2020 ، وسجلت وارادت منتجات الألبان خلال شهر أغسطس 18848 طنًا، كما بلغ إجمالي واردات الحيوانات الحية المستوردة بأغراض التربية والذبح الفوري 48451 رأس خلال نفس الشهر ، وبلغ إجمالي ما تم استيراده من اللحوم خلال شهر يونيو 2020 سجل 16976 طنًا، والكبدة والكلاوى والقلوب 9035 طنًا والدواجن 512 طنًا والأسماك 6415 طنًا.