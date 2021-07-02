الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس الطائفة الإنجيلية يناقش تقنين أوضاع الكنائس واعتماد الخدام

اندريه زكي
اندريه زكي

اجتمع اليوم، الجمعة ٢ يوليو ٢٠٢١، المجلسُ الإنجيليُّ العام بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، بمقر رئاسة الطائفة، لمتابعة ومناقشة جميع التقارير والأمور المتعلقة باللجنة التنفيذية والقانونية والمالية، ولجنة تقنين أوضاع الكنائس، ولجنة اعتماد الخدام والكنائس.

كما اجتمع رئيس الطائفة أيضًا مع لجنة التعليم اللاهوتي وكليات اللاهوت الإنجيليّة بمصر، للوقوف على مستوى التعليم اللاهوتي الأكاديمي التابع لرئاسة الطائفة الإنجيلية. 

وقال رئيس الإنجيلية: "نسعى إلى الارتقاء والنمو في التعليم اللاهوتي مع  الالتزام والانضباط الأكاديمي، ونعطي أهمية قصوى لضرورة اعتماد جميع الكليات".

رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح تجديدات بيت "أجابيه" 

قام رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، أمس الخميس، بزيارة إلى بيت المؤتمرات "أجابيه" بوادي النطرون، التابع لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور نائب رئيس الطائفة الدكتور القس جورج شاكر،  والأستاذ ممتاز جرجس، نائب رئيس الهيئة، والسادة أعضاء مجلس إدارة بيت "أجابيه"، وعدد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

كما شارك رئيس الإنجيلية بافتتاح مجموعة التجديدات بالبيت، من قاعات وغرف، وحمام سباحة جديد، وقاعة ألعاب رياضية مهداة من وزارة الشباب والرياضة.

جدير بالذكر أنه تشارك دار الثقافة، التابعة للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المنعقد في الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو المقبل. بإصدارات هامة في عدة مجالات؛ المجتمعي والنفسي واللاهوتي والكتابي. 

وأكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية "إن الهيئة حريصة على المشاركة في هذه المناسبة الثقافية من خلال دار الثقافة بمجموعة إصدارات تهدف إلى تقديم فكر مستنير، من أجل تعزيز الوعي لدى الإنسان المصري، وبناء الشخصية المصرية"، مضيفًا "أن إقامة المعرض في حد ذاته هي رسالة قوية بأن الدولة المصرية تسعى لتعزيز ثقافة القراءة والاطلاع والبناء المعرفي".

وقالت أماني لطيف، مدير دار الثقافة "إن من أهم الإصدارات الجديدة لهذا العام كتاب "من لاهوت الشفافية إلى لاهوت العيش المشترك"، للدكتور القس أندريه زكي، وكتاب "التغلب على الاكتئاب"، وكتاب "حتميات الإيمان المسيحي"، وكتاب "الفكر اللاهوتي في كتابات بولس الرسول"، للدكتور القس فهيم عزيز، وكتاب "لماذا لست ملحدًا"، ونهدف للتنوع في قضايا النشر من أجل تغطية كافة الاحتياجات المعرفية للقراء والتلامس مع قضايا المجتمع واهتماماته".

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