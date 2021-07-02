لبنان يسجل 210 إصابات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 210 حالات جديدة بفيروس كورونا، بينهم 179 مقيمًا و31 وافدًا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ بداية ظهوره في لبنان إلى 545226 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 7856 حالة.. فيما تم تسجيل 451 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 532988 حالة.

كورونا حول العالم

أفادت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة، أنه تم على مستوى العالم إعطاء إجمالي 3.1 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبلغ أحدث معدل للتطعيم ما يقدر بنحو 41.7 مليون جرعة في اليوم على أساس التقارير الواردة، وبمتوسط 7 أيام.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة في العالم إلى 182.7 مليون حالة، والوفيات إلى 3.96 مليون شخص.