دراسة: المضادات الحيوية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

يُنصَح الأطباء والمرضى بتقليل استخدام المضادات الحيوية غير الضرورية في أعقاب البيانات الجديدة المُتوصَّل إليها، التي تشير إلى أن هذه الأدوية قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء الغليظة (القولون)، خاصة عند الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

وتثير النتائج التي يتم تقديمها في المؤتمر العالمي حول سرطان الجهاز الهضمي ESMO، الذي انطلق في 30 يونيو وينتهي غداً السبت، مخاوف جديدة بشأن تأثير الزيادة المقدرة بنسبة 65% في استهلاك المضادات الحيوية العالمية المبلغ عنها بين عامي 2000 و2015، على الرغم من عدم إظهار سبب مباشر لذلك.

وقال الباحثون في كلية الطب جامعة لندن: "على حد علمنا، هذه هي الدراسة الأولى التي تربط استخدام المضادات الحيوية بالمخاطر المتزايدة لسرطان القولون المبكر- وهو مرض يتزايد بمعدل لا يقل عن 3% سنويًا على مدار العقدين الماضيين.. من المحتمل أن يكون الطعام والمشروبات السكرية، والسمنة، والكحول قد لعبت دورًا في هذا الارتفاع، لكن بياناتنا تؤكد أهمية تجنب المضادات الحيوية غير الضرورية، خاصة عند الأطفال والشباب".

وعكف الباحثون على تحليل قاعدة بيانات إسكتلندية كبيرة للرعاية الأولية تصل إلى مليوني شخص، حيث نظرت الدراسة إلى ما يقرب 8000 شخص مصاب بسرطان الأمعاء (القولون والمستقيم) المتطابقين مع الأشخاص غير المصابين به.

ووجدت الدراسة أن استخدام المضادات الحيوية كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون في جميع الأعمار، لكن الخطر زاد بنسبة 50% تقريبًا في سن الخمسينيات مقارنة بـ9% ممن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.. وفي الفئة العمرية الأصغر، ارتبط استخدام المضادات الحيوية بالسرطان في الجزء الأول من القولون (الجانب الأيمن)، كما ارتبطت عناصر (الكينولونات والسلفوناميدات) و(تريميثوبريم)، التي تُستخدَم لعلاج مجموعة واسعة من العدوى، بهذه السرطانات الموجودة في الجانب الأيمن.

وأوضحت الدكتورة ليزلي صموئيل، أستاذ الطب الباطني في مستشفى "أبردين" في المملكة المتحدة: "إن محتويات الجانب الأيمن من القولون أكثر سيولة والبكتيريا الطبيعية التي تعيش هناك، المسماة (الميكروبيوم)، قد تختلف عن تلك الموجودة على طول القولون".

وأضافت: "نريد الآن معرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين استخدام المضادات الحيوية والتغيرات في الميكروبيوم، التي يمكن أن تجعل القولون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان خاصة عند الشباب.. إنه وضع معقد، كما نعلم أن الميكروبيوم يمكن أن يعود بسرعة إلى سابقه حتى عندما يتم تنظيف الأمعاء لإجراء تشخيص مثل التنظير الداخلي".

وتابعت: "لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت المضادات الحيوية يمكن أن تحدث أي تأثيرات على الميكروبيوم، بما من شأنه أن يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تطور سرطان القولون".

وأوضحت البيانات أنه من بين مليوني شخص يتم تشخيص إصابتهم بسرطان القولون في جميع أنحاء العالم كل عام، يعاني الأصغر سنًا، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا من سرطان القولون بشكل عام.. وفي كثير من الأحيان يتم تشخيص الأكبر سنًا في وقت متأخر.

وأوضحت الدكتورة ليزلي صموئيل، أستاذ الطب الباطني: "من غير المرجح أن يقوم الأطباء بالفحص الدقيق لمريض يعاني من عدم ارتياح في البطن بسبب سرطان القولون إذا كان في الثلاثينات من عمره، مقارنة بما إذا كان في السبعينات من العمر.. نتيجة لذلك، يتم تشخيص سرطانهم عادةً في مرحلة لاحقة، عندما يكون العلاج أكثر صعوبة".

وأكدت: "نحن بحاجة إلى فهم المزيد حول الدور المحتمل للميكروبيوم في سرطان الأمعاء قبل أن نفكر في تأثير المضادات الحيوية على الجراثيم المعوية.. ومع ذلك، فإن الأبحاث الجديدة تذكرنا أنه لا ينبغي إعطاء المضادات الحيوية ما لم تكن هناك حاجة حقيقية إليها، ولا يمكننا استبعاد احتمال أن يؤدي الاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية إلى تعريض الناس لخطر متزايد للإصابة بالسرطان".