الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اكتشاف أول إصابة فى البوسنة والهرسك بالمتحور «دلتا»

كورونا
كورونا

أعلنت البوسنة والهرسك، اليوم الجمعة، اكتشاف أول إصابة بالسلالة "دلتا" من فيروس "كورونا" والمعروفة بكونها الأكثر قدرة على الانتشار.
ونقلت شبكة "إن 1" الإخبارية البوسنية عن ريجاد كونجوجيتش، المسئول بمركز الاختبارات التشخيصية الجينية "أليا"، قوله إن الحالة المصابة اكتُشفت في مدينة ميدجوجورجي، جنوب الهرسك، لسائحة قادمة من إسبانيا.
وتشهد البوسنة والهرسك انخفاضًا كبيرًا في حالات الإصابة والوفيات المرتبطة بفيروس "كورونا" في الآونة الأخيرة، حيث لم تسجل سوى 15 إصابة منذ الأمس، ولم تسجل أية وفيات جديدة.
وسجلت السلطات في البلاد منذ ظهور الوباء وحتى اليوم 9 آلاف و667 حالة وفاة، و205 آلاف و47 إصابة بالفيروس.
وتشير تقديرات خبراء الصحة العامة إلى كون السلالة "دلتا"، التي اكتُشفت أول مرة في الهند، أكثر قدرة على الانتشار من السلالات السابقة بنسبة تتراوح بين 40 و80 بالمئة.
 

كورونا حول العالم

أفادت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة، أنه تم على مستوى العالم إعطاء إجمالي 3.1 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبلغ أحدث معدل للتطعيم ما يقدر بنحو 41.7 مليون جرعة في اليوم على أساس التقارير الواردة، وبمتوسط 7 أيام.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة في العالم إلى 182.7 مليون حالة، والوفيات إلى 3.96 مليون شخص.

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