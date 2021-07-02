على طريقة الشناوى.. خطأ فادح لحارس الجونة أمام الإنتاج الحربى

انتهى الشوط الأول بين فريقي الإنتاج الحربي والجونة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما خلال اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد السلام في الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز.

وافتتح عمر السعيد التسجيل لنادي الجونة في الدقيقة 4 من زمن الشوط الأول.

لم يهدأ الإنتاج الحربي حتى استطاع إحراز هدف التعادل بعد 4 دقائق فقط من هدف الجونة عن طريق مهاجمه مصطفى البدري الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 8 من زمن الشوط الأول، بعد خطأ فادح من حارس المرمى إسلام طارق.