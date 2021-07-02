الجمعة 02 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل مقتل شاب على يد عائلة زوجة شقيقه بالمنوفية

المجنى عليه
المجنى عليه

لقي شاب مصرعه في قرية سرسنا التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، على يد عائلة زوجة شقيقه، بطعنة نافذة في القلب أثناء حل أحد الخلافات العائلية، وتم تحويله إلى مستشفى الشهداء المركزي لمحاولة إسعافه التي باءت بالفشل.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بورد إخطار من مستشفى الشهداء المركزي يفيد باستقبال شاب مطعون طعنة نافذة في القلب أدت إلى وفاته في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة الشهداء لموقع الحادث برئاسة الرائد أحمد كشك رئيس المباحث ومعاونه نقيب محمد شلتوت لمعرفة أسباب الحادث والتحقيق في الواقعه حيث تبين أن المجني عليه يدعي "م، م" مبيض محارة يبلغ من العمر ٣٢ عام و مقيم بقرية كفر الجلابطه.

وأشار أحد شهود العيان في تصريحات خاصه لـ"الدستور"، إلى أن الشاب كان يعمل مبيض محارة وذهب مع شقيقه لحل مشكلة عائلية بينه وبين زوجته والتي تطورت إلى اشتباكات بالأيدي راح ضحيتها الشاب بطعنة نافذة في القلب.

المنوفية مصرع قسم شرطة الشهداء القلب المركزى زوجة تحقيقات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يطلقان شارة انطلاق مهرجان الهجن بالعلمين

بعد ارتفاع الحرارة لـ40.. موعد انكسار الموجة الحارة فى مصر

تفاصيل مقتل شاب على يد عائلة زوجة شقيقه بالمنوفية

بعد مصرع شخص وإصابة 26 في حادث.. أول فيديو لتوقف طريق «الإسماعيلية - السويس»

كاميرات المراقبة تكشف مفاجأة فى واقعة «فتاة الفستان»

على طريقة الشناوى.. خطأ فادح لحارس الجونة أمام الإنتاج الحربى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

ماجد حبته

ماذا سيفعل مجلس الأمن؟

الحسين عبدالرازق

صورة السيد الرئيس!

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي