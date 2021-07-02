تفاصيل مقتل شاب على يد عائلة زوجة شقيقه بالمنوفية

لقي شاب مصرعه في قرية سرسنا التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، على يد عائلة زوجة شقيقه، بطعنة نافذة في القلب أثناء حل أحد الخلافات العائلية، وتم تحويله إلى مستشفى الشهداء المركزي لمحاولة إسعافه التي باءت بالفشل.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بورد إخطار من مستشفى الشهداء المركزي يفيد باستقبال شاب مطعون طعنة نافذة في القلب أدت إلى وفاته في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة الشهداء لموقع الحادث برئاسة الرائد أحمد كشك رئيس المباحث ومعاونه نقيب محمد شلتوت لمعرفة أسباب الحادث والتحقيق في الواقعه حيث تبين أن المجني عليه يدعي "م، م" مبيض محارة يبلغ من العمر ٣٢ عام و مقيم بقرية كفر الجلابطه.

وأشار أحد شهود العيان في تصريحات خاصه لـ"الدستور"، إلى أن الشاب كان يعمل مبيض محارة وذهب مع شقيقه لحل مشكلة عائلية بينه وبين زوجته والتي تطورت إلى اشتباكات بالأيدي راح ضحيتها الشاب بطعنة نافذة في القلب.