الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«هدى الرسول فى تكوين الأسرة».. أحدث إصدارات «البحوث الإسلامية» بمعرض الكتاب

هدى الرسول في تكوين
هدى الرسول في تكوين الأسرة

ينشر المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية كتاب "هدى الرسول ﷺ في تكوين الأسرة"، والذي يعرض في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، في إطار الدور التوعوي الذي يقوم به الأزهر الشريف تجاه الأسرة التي تعد اللبنة الأولى في بناء المجتمع.

وقال الدكتور نظيرعيّاد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن الكتاب يمثل قراءة سريعة لسنة رسول الله ﷺ في تكوين الأسرة المسلمة، باعتبار أن الأسرة في نظر الشرع هي الجماعة التي ارتبط ركناها (الزوج والزوجة) بالزواج الشرعي، والتزمت بالحقوق والواجبات بين طرفيها، وما نتج عنهما من ذرية وما اتصل بهما من أقارب.

وأضاف عيّاد أنه انطلاقًا من هذا المفهوم يأتي هذا المؤلف استجابة لواقع نحياه، ونحافظ فيه على معالم الفضيلة، ونمنع فيه اختلاط الحق بالباطل، فغياب الأسرة غياب للمجتمع، وسقوطها سقوط وانهيار لكل المثل العليا والأخلاق الفاضلة.

ويتألف الكتاب من بحثين رصينين، الأول يحمل عنوان: «هدي الرسول  في تكوين الأسرة» للأستاذ الدكتور توفيق محمد شاهين، ويتناول فيه الزواج أساس الأسرة في الإسلام، ورعاية الإسلام للأسرة سابقة على الزواج، ‎و بعد الزواج، والأسرة المسلمة وتنظيم النسل أو تحديده.‎

والثاني بعنوان: «تربية الناشئة في ضوء السيرة» للشيخ منصور الرفاعي عبيد، والذي يتناول فيه بيان أن الزواج فطرة إنسانية وأنه سكن روحاني، ثم يتطرق إلى تعاون الزوجين في بناء الأسرة، مؤكدًا أن الإسلام يرفض ويحرم الانحراف بالغريزة، وموضحًا مقدمات الزواج وأساس الاختيار، كما يتناول الحديث عن المهر، ثم يبين أن الأبناء أمانة الله بين أيدينا، وكيفية تربيتهم متناولا أسس التربية الجنسية، والعادات الصحية في الإسلام.

معرض الكتاب البحوث الاسلامية جناح الأزهر هدى الرسول تكوين الأسرة

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