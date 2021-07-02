خالد النبوي ينعى وفاة مدير التصوير الكبير رمسيس مرزوق: صعب ننساك

نعى الفنان الكبير خالد النبوي عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وفاة مدير التصوير الكبير رمسيس مرزوق، والذي توفي عصر اليوم عن عمر 81 عاماً وتم تشييع جثمانه، وذلك حسبما اعلن الفنان سامح الصريطي الوفاة عبر السوشيال ميديا.

وقال النبوي من خلال صورة جمعته بالراحل رمسيس مرزوق، : “المبدع الكبير، مدير التصوير رمسيس مرزوق الله يرحمك، كانت متعة كبيرة وعلام أكبر أن أشاهدك عن قرب و أنت ترسم بالنور، هيبقى صعب الواحد ينساك رام المهاجر ”.

ولد مرزوق في الأول من يونيو 1940 وحصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير ثم بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية كما نال درجة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون، وعمل مع كبار المخرجين منهم حسن الإمام في (عجايب يا زمن) و(بمبة كشر) و(عصر الحب) وصلاح أبو سيف في (وسقطت في بحر العسل) وأشرف فهمي في (وصمة عار) ورضوان الكاشف في (ليه يا بنفسج).

ويواصل الفنان خالد النبوي تصوير فيلم "كوزمو"، مع المنتج وليد منصور، من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، وجارى حاليًا التعاقد مع باقى أبطال الفيلم، ويعتمد الفيلم على 8 نجوم، حيث يقوم على البطولة الجماعية، من تأليف هشام هلال، وتدور أحداثه فى إطار من التشويق والأكشن عن رحلة بطل لأخذ ثأر شخصى، عندما يكتشف بعد سنوات طويلة حقيقة مقتل والده، فتتغير حياته ويسعى للانتقام وأخذ ثأره.

يذكر أن النجم خالد النبوى قد انتهى من تصوير فيلمه الأخير "أهل الكهف" ويتبقى له المشاهد الخارجية فقط وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.