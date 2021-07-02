«التأمينات»: استمرار صرف معاشات يوليو لليوم الثانى دون شكاوى

واصلت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة التي تبلغ 13% لليوم الثاني على التوالي دون شكاوى عبر ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت الهيئة، أنه تم الالتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعًا للتزاحم، ومن يريد صرف المعاشات من مكاتب البريد، مشيرة إلى أنه تم تقسيم الشرائح إلى الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 1000 جنيه قبل الزيادة، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه.

وعن تحسين قيم المعاشات بالزيادات السنوية، أشار تقرير صادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أنه توالى منح الزيادات السنوية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وآخرها توجيه رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من 1/7/2021 بتكلفة 31 مليار جنيه وتحقق استفادة ما يقارب 10.5 مليون مواطن من هذه الزيادة.

وبلغ مجموع نسب الزيادات السنوية منذ عام 2014 طبقًا للقوانين حتى زيادة شهر يوليو 2021 نسبة 102% لمن استحق المعاش حتى 30/6/2014.

وشدد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن الهيئة وضعت خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة" لرغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين ولدمجهم في القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تسمح لصاحب المعاش القيام بعملية الشراء النقدي والإلكتروني وسداد كل الاستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة، كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كل الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بإنتاجها، بما في ذلك الحصول على عائد على رصيد الحساب.