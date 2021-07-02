الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وفد طلابى يزور جناح الأزهر بمعرض الكتاب

وفد الجامعة
وفد الجامعة

زار وفد من طلاب جامعة الأزهر اليوم، الجمعة، جناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢، وذلك تحت إشراف التربية العسكرية بجامعة الأزهر.


وتفقد الوفد أركان الجناح المختلفة، حيث أبدوا إعجابهم بالإصدارات والمخطوطات المعروضة، وكذلك بالأنشطة وورش العمل التي ينظمها الجناح، كما حرصوا على اقتناء العديد من المؤلفات التي تعكس المنهج الأزهري الوسطي، خاصة إصدارات مركز الأزهر للترجمة، الذي يقدم عددًا من الكتب القيمة التي تعكس سماحة الإسلام.


وحرص ركن الجامعة في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على استقبال الجمهور بالهدايا ونسخ من القرآن الكريم، فضلًا عن تقديم المعقمات الجل، والماسكات، من خلال لجنة مختصة بالبيئة بجامعة الأزهر الشريف.

وجذبت ورش الرسم والطباعة الحريرية -السلك سكرين- بجناح الأزهر الشريف رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث التف الزائرون حول طاولات الطباعة الحريرية، وانجذب لها العديد من الأسر والأطفال والشباب، الذين اختاروا طباعة صورة فضيلة الإمام الأكبر على لوحاتهم.

وتعد تقنية الطباعة الحريرية من أهم أنشطة التربية الفنية بقطاع المعاهد الأزهرية، وهي تقنية تهتم بالطباعة الغائرة والبارزة على المنسوجات والأقمشة باستخدام العجائن المائية لمادة الفوم الشفافة والملونة، ويقوم الأزهر الشريف بتعليم الطلاب الطباعة وتعريفهم بالخامات المستخدمة ورفع مهاراتهم. 

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الخامس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢ وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان منها: قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

جامعة الأزهر معرض الكتاب وفد طلابي طلاب جامعة الأزهر معرض القاهره الدولي للكتاب

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