لم ينتهِ.. الكتاب الساخر يثبت تواجده بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
لاقت العديد من الكتب الساخرة اقبالا جيدا من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، ليثبت الكتاب الساخر انه قد يتأثر لكنه لا يموت..
لا والنبي يا عبده
هو كتاب ساخر لمحمد راضي وصدر عن دار المؤسسة وراضي سبق له اصدار العديد من الكتب الساخرة وهو الامر الذي جعله يكون جمهورا خاصا به بخلاف جمهور معرض الكتاب من الزوار.
درامادول ٢.
درامادول ٢
صدر الحزء الثاني من كتاب درامادول ٢ للشاعر والكاتب الساخر طارق الجنايني عن دار إبهار، وفيه يستكمل طارق حكاياته التي بدأها بدرامادول ١، وطارق الجنايني يعتمد علي حسه الساخر في مناقشة قضايا عصرية والكثير.
مالك.. مفيش
هو كتاب ساخر لتامر احمد وصدر عن دار كيان وفيه يناقش احمد تقلبات السيدات، الكتاب جاء في 20 فصلًا، وكل فصل منها يتناول موضوعًا معينًا في حياة الأزواج وكيف تتعامل فيه الزوجات بناء على ما تم تلقينه لها من نصائح وتعليمات وأوامر مسبقة.
يذكر أن هيئة الكتاب كانت قد قررت ان يبدأ دخول جمهور معرض الكتاب، يوميا في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً، ما عدا يوم الجمعة يكون دخول الجمهور من الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساءً.
يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناحا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق ، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح أمس، ترافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 15 يوليو 2021.
وحضر الافتتاح أيضا مايا جويكوفيتش، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان، وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.