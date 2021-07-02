الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

لم ينتهِ.. الكتاب الساخر يثبت تواجده بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

غلاف كتاب درامادول
غلاف كتاب درامادول ٢ الساخر

لاقت العديد من الكتب الساخرة اقبالا جيدا من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، ليثبت الكتاب الساخر انه قد يتأثر لكنه لا يموت..


لا والنبي يا عبده


هو كتاب ساخر لمحمد راضي وصدر عن دار المؤسسة وراضي سبق له اصدار العديد من الكتب الساخرة وهو الامر الذي جعله يكون جمهورا خاصا به بخلاف جمهور معرض الكتاب من الزوار.
درامادول ٢.

 

درامادول ٢


صدر الحزء الثاني من كتاب درامادول ٢ للشاعر والكاتب الساخر طارق الجنايني عن دار إبهار، وفيه يستكمل طارق حكاياته التي بدأها بدرامادول ١، وطارق الجنايني يعتمد علي حسه الساخر في مناقشة قضايا عصرية والكثير.

 

مالك.. مفيش


هو كتاب ساخر لتامر احمد وصدر عن دار كيان وفيه يناقش احمد تقلبات السيدات، الكتاب جاء في 20 فصلًا، وكل فصل منها يتناول موضوعًا معينًا في حياة الأزواج وكيف تتعامل فيه الزوجات بناء على ما تم تلقينه لها من نصائح وتعليمات وأوامر مسبقة.

 

يذكر أن هيئة الكتاب كانت قد قررت ان يبدأ دخول جمهور معرض الكتاب، يوميا في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً، ما عدا يوم الجمعة يكون دخول الجمهور من الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساءً.


يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم  756 جناحا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق ، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا. 


وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح أمس، ترافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 15 يوليو 2021.


وحضر الافتتاح أيضا مايا جويكوفيتش، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان، وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.

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درامادول ٢ لا والنبي يا عبده مالك مفيش الكتاب الساخر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

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