الجمعة 02 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جوتيريش يدعو المغرب لقبول مبعوثه الجديد إلى الصحراء

أنطونيو جويتريش
أنطونيو جويتريش

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، المغرب وجبهة "البوليساريو" لقبول المرشح الجديد الذي سيقترحه عليهما مبعوثا أمميا خاصا إلى الصحراء.

وقال جويتريش في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إنه "من الضروري للغاية أن يكون هناك مبعوث خاص لاستئناف الحوار السياسي حول الصحراء".

وأضاف: "الصعوبة هي أننا اقترحنا بالفعل 13 اسما، وحتى الآن لم نحصل على إجماع من الطرفين.. أدعوهما إلى تقبل المرشح التالي، لأنه من الضروري للغاية استئناف الحوار السياسي لمواجهة كل الإحباطات الموجودة في أزمة تراوح مكانها حاليا"، حسبما وكالة أنباء “فرانس برس”.

وأشار جوتيريش مطلع مايو الماضي إلى أنه اقترح 12 مرشحا على مدى عامين، ولم يحدد من هو المرشح الثالث عشر الذي تم رفضه، لكن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، خمنت أن المقصود هو مساعده ستيفان دي ميستورا.

وقالت هذه المصادر وفق الوكالة الفرنسية: "المبعوث الأممي الخاص السابق إلى سوريا، وافقت عليه جبهة البوليساريو، لكنه قوبل برفض الرباط".

وظل المنصب شاغرا منذ استقالة الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر في مايو 2019 لأسباب صحية وفق ما أعلن، في ظل عدم وجود توافق بين الطرفين.

وتصنف الأمم المتحدة الصحراء بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، ويدور منذ رحيل إسبانيا القوة الاستعمارية السابقة عام 1975 نزاع حولها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

ويسيطر المغرب على نحو 80% من المنطقة الصحراوية الشاسعة والثرية بالفوسفات والموارد البحرية، ويقترح منحها "حكما ذاتيا تحت سيادته".

أما جبهة "البوليساريو" الانفصالية، التي أعلنت عام 1976 قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، فتطالب بـ"تنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة تزامنا مع إبرام وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع عام 1991".

الامم المتحدة أنطونيو جويتريش المغرب جبهة البوليساريو الصحراوية مبعوث أممي الحوار السياسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يطلقان شارة انطلاق مهرجان الهجن بالعلمين

بعد ارتفاع الحرارة لـ40.. موعد انكسار الموجة الحارة فى مصر

تفاصيل مقتل شاب على يد عائلة زوجة شقيقه بالمنوفية

بعد مصرع شخص وإصابة 26 في حادث.. أول فيديو لتوقف طريق «الإسماعيلية - السويس»

كاميرات المراقبة تكشف مفاجأة فى واقعة «فتاة الفستان»

على طريقة الشناوى.. خطأ فادح لحارس الجونة أمام الإنتاج الحربى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

ماجد حبته

ماذا سيفعل مجلس الأمن؟

الحسين عبدالرازق

صورة السيد الرئيس!

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي