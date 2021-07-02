كتاب ونقاد يرشحون هذه الكتب للاقتناء من معرض القاهرة الدولي للكتاب

يعد معرض القاهرة الدولي هو الموسم الثقافي الأبرز في المشهد الثقافي المصري والعربي، كونه بمثابة التجمع الأهم لاقتناء الكتب والحديث عنها وحولها، في دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ52سألنا مجموعة من الكتاب والروائيين والنقاد حول أهم الكتب التي سيقتنونها ويرشحونها للقراء.

يقول الكاتب الروائي طارق إمام: سأقتني من معرض الكتاب هذا العام رواية السوري يعرب عيسي "المئذنة البيضاء، ورواية المغربي يوسف فاضل "نجوم وغبار"، وللتونسية فائقة قنفالي رواية "أبتعك إلى العتمة"، ورواية السورية "قريناتي"، وللعمانية بشري خلقان "دلشاد" سيرة الجوع والوجع".

يرجع طارق إمام إسباب اختياراته لتك الأعمال الإبداعية وترشيحها للقراء “لأنني مهتم بالاطلاع على تجارب عربية مختلفة وجديدة في فن الرواية، وهذه الأعمال تنتمي لبقاع جغرافية مختلفة بين سوريا والمغرب وتونس وعمان، وتطرح أسئلة روائية مهمة تنطلق من البيئة إلى أسئلة وجودية أشمل، على اختلاف طرق الكتابة والتيارات التي تنتمي إليها”.

ومن جانبه يقول الكاتب الصحفي والقاص محسن عبد العزيز “جولتى فى المعرض تكون غالبا شاملة كل دور النشر وعملية الشراء تكون كثيرة ومنوعة تشمل كل مجالات الفكر تقريبا ولكن الأمر محكوم بالقدرة المادية وخاصة فى ظل ارتفاع أسعار الكتب”.

ويواصل عبد العزيز: وفى الفلسفة سوف اشترى كتاب هكذا تكلم زرادشت لنيتشه فهذا الكتاب من أكثر الكتب الفلسفية ثورة وحكمة وكتاب مباهج الفلسفة لول ديورانت الذى يحمى عن متعة الفلسفة ومباهجها بطريقة سلسة عرف بها ديورانت".

ويؤكد محسن عبد العزيز على “احرص على شراء كتاب اشهر الرسائل العالمية الذى ترجمه محمد بدران والذى يضم اشهر الرسائل فى التاريخ مثل رسائل الاسكندر ونيرون ونابلبون ودستويفسكى وهى رسائل سياسية وغرامية، ومثلما يقول المؤلف فإن للرسائل أرواحا وفيها من القوة ما يعبر عن نشوة القلب وهى تكشف الكثير من حقيقة البشر وما يخفونه من اسرار وأفعال لا يريدون أن يتحدثوا بها إلا لشخصيات قريبة جدا من قلوبهم وعقولهم.والرساءل تكشف أيضا كيف كان يفكر عظماء التاريخ والهموم التى كانت تشغلهم”.

ويشير عبد العزيز الى أن “كتاب قصيدة النثر لسوزان برنار ترجمة راوية صادق والذى راجعه وقدمه رفعت سلام فالكتاب منذ صدر عام 1958 وهو المرجع الأساسي لكل شعراء الحداثة فى العالم العربى وكل يتحدث من زاوية خاصة من الكتاب الذى لم يترجم الا عام 1993 ترجمة غير كاملة بالعراق. ثم صدر أخيراً كاملا عن هيئة قصور الثقافة سلسلة آفاق عالمية وهو كتاب يحتاجه كل مثقف يتابع تطور حركة الشعر وفى القلب منها قصيدة النثر..تلك القصيدة التى ما زلت تثير الجدل رغم أنها أصبحت راسخة فى الإبداع الشعرى.فقصيدة النثر لم تتمرد على الوزن والعروض فقط ولكنها تمردت على اللغة أيضا من أجل الوصول إلى ابداع مغاير”.

ويتابع محسن عبد العزيز " كتاب نهج البلاغة لعلى بن أبى طالب بتقديم الإمام محمد عبده وخاصة أن لدي نسخة قديمة منه عبارة عن مختارات لا تشفى الغليل ولا تكشف عن قيمة الكتاب .

ويختم محسن عبد العزيز "لابد لمن يذهب لمعرض الكتاب أن يحرص على شراء الكتب النادرة مثل كتاب الجبتانا لمانيتون السمنودى الذى يكشف اشياء مذهلة فى تأريخ الأديان وكيف اخذت جميع الديانات قصص المصرى القديم لتجعل لها قداسة دون أى ذكر لحضارة مصر العظيمة.

وفي نفس السياق يلفت الشاعر والناقد الاكاديمي الضوي محمد الضوي "إلى ان هذه الدورة من المعرض فرصة لاقتناء العديد من الكتب في العديد من المجالات الفكرية والإبداعية منها وعلى راسها كتب التراث والسيرة إلى جانب كتب المعاجم .

ويلفت الضوي إلى انه سيقتني كتب معنية بفلسفة الجمال والفلسفة الاخلاقية، إلى جانبها الكتب التراثية والتراجم وغيرها وعلى رأس كل هذا مقدمة بن خلدون إلى جانبها معني بشكل شخصي إلى كتب التفاسير مثل القرطبي وغيرها .