السبت 03 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

نصائح هامة للحفاظ على صحة الشعر من التلف

أمل معوض مصففة الشعر
أمل معوض مصففة الشعر

تسعى كافة الفتيات للحفاظ على الشعر الصحي الغني بالفيتامينات المطلوبة، لذا تحافظ عليه من التعرض للمياه كثيرًا، وكذلك أشعة الشمس الضارة وغيرها من النصائح التى يجب على الفتاة الاضطلاع عليها وتنفيذها للحصول على الشعر التى تحلم به كل فتاة .

ومن جانبها؛ قالت مصفف الشعر أمل معوض، إنه يجب على كل فتاة الحرص على عدم غسل الشعر بصورة يومية حتى لا يسبب ذلك تساقط وهيشان، فالشعر يتم غسله بالماء مرتين إلى ثلاثة مرات بالأسبوع.

أغذية مفيدة للشعر 

وأضافت أمل أن التغذية السليمة تعزز من كفاءة الشعر وتعطيه اللمعان المطلوب مثل تناول المكسرات ، أوميجا 3، البروتينات، الأوراق الخضراء والفاصوليا مما يغذي الشعر ويعطية القوة ضد التكسر السريع.

وتابعت: هناك عدد كبير من الفتيات يفضلن استخدام الماء الساخن في غسل الشعر هذا خطأ تمامًا عليهم استخدام الماء الدافئ للحفاظ على لمعان الشعر، وعدم تخلصه بصورة كلية من الدهون الطبيعية فيه، ولمنع تقصف الشعر من الضرورى استخدام المنتجات التى تحتوي على البروتينات، واستخدام الشامبو الخاص بالقشرة في حالة وجودها .

تصفيف الشعر 

كثير من الفتيات يستخدمن في تصفيف الشعر الاستشوار بسرعة قوية مما يؤذي بصيلات الشعر ويتسبب في أذى لها لذا من الضرورى عند استخدامه خفض السرعة الخاصة به، والتقليل من التعرض له وكذلك مكواة الشعر ايضًا.

نصائح عند استخدام صبغة الشعر 

ونصحت مصففة الشعر أمل معوض عند استخدام الصبغة لابد أن تكون خالية من الأمونيا، فكلما تقدمنا في العمر يصبح صبغ الشعر الأبيض من الأمور التى تدخل في الروتين الخاص بنا لذا علينا اختيار ما لا يضر بالشعر لا يسبب تقصيفه، بالإضافة لاستخدام المرطبات الخاصة بالشعر والحفاظ على ماسكات الترطيب الطبيعية بحسب نوع شعرك.

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