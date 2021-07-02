الجمعة 02 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انتعاش تاريخي.. بايدن يشيد باقتصاد الولايات المتحدة

بايدن
بايدن

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، بأرقام الوظائف القوية بوصفها دليلا على انتعاش تاريخي لاقتصاد الولايات المتحدة بعد جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، على حد قوله.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض "إنه تقدم تاريخي، إخراج اقتصادنا من أسوأ أزمة له في 100 عام"، كما أوردت وكالة فرانس برس.

وتتزامن تصريحات بايدن مع توقع صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، أن يسجل النمو في الولايات المتحدة أسرع وتيرة منذ 25 عاما خلال السنة الحالية، معبرا بذلك عن ارتياحه بشكل عام سياسة بايدن الاقتصادية التي بدأت تؤدي إلى تحسن في سوق العمل.

وقال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة في العام الجاري نحو 7 في المائة هذه السنة.

وكان الاقتصاد الأمريكي قد تضرر خلال جائحة كورونا، إلا أن وزارة الخزانة الأمريكية كشفت في تصريحات منتصف يونيو الماضي أن اقتصاد البلاد فى طريقه للتعافى بعد جائحة كورونا.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن بلادها "تسير على الطريق الصحيح" نحو التعافي القوي من جائحة كوفيد- 19، وحثت نواب البرلمان على اللجوء إلى معالجة المشكلات طويلة المدى التي تضر بالاقتصاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت يلين في شهادتها التي من المقرر أن تدلي بها أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء أنها جاءت إلى منصبها في يناير على أمل مساعدة الأمريكيين "في الوصول إلى الجانب الآخر من الأزمة".

وتابعت: "بفضل هذا الكونجرس، وإقراره لخطة الإنقاذ الأمريكية، أعتقد أننا نسير في طريقنا نحو هذا الهدف"، في إشارة إلى مشروع قانون الإغاثة من الجائحة الذي تم بموجبه تخصيص 1.9 تريليون دولار وتم تطبيقه في مارس الماضي.

الرئيس الامريكي أمريكا بايدن انتعاشة ارقام لوظائف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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