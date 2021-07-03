لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على تنسيق المعاهد الحكومية 2021

تبدأ أعمال تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية للعام الدراسي 2021/2022 لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وإعلان النتائج والإحصائيات من قبل وزارة التربية والتعليم، لذا نقدم لطلاب الثانوية العامة بيانًا بالحد الأدني للقبول بالمعاهد لعام 2020.

معهد القناة العالي للهندسة بالسويس 93.00

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 92.55

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 92.55

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر 92.50

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 92.41

الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا فرع 6 أكتوبر 92.20

السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 92.15

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات 91.89

القاهرة العالي للهندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة 91.85

معهد عالي هندسة 6 أكتوبر بمصروفات 91.75

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 91.70

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 91.50

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 91.50

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 91.50

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 91.06

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 91.05

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر بمصروفات 91.00

عالي هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 90.94

هندسة وتكنولوجيا العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي 90.89

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 90.89

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 90.75

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 90.65

عالي هندسة بلبيس 90.20

المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس 90.10

معهد الوادي العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 90.00

المعهد العالي للهندسة بالمنيا 89.94

الأكاديميه الحديثة بالمعادي هندسة بمصروفات 89.72

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 89.70

معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 89.67

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 89.60

معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا 89.55

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 89.50

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 89.39

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 89.39

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 89.28

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 89.28

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 89.25

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 89.11

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 89.06

معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا 88.83

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 88.80

معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 88.78

التعليم الصناعي بني سويف 82.06

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 81.40

فنون تطبيقية حلوان 81.28

فنون جميلة (عمارة) حلوان 80.89

التعليم الصناعي سوهاج 80.67

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 80.61

آثار الأقصر 80.22

العالي ترميم الآثار بأبي قير 80.20

الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية 80.06

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم 79.56

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة 78.83

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 78.33

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 76.00

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 75.20



كما ننشر قائمة معاهد التمريض الحكومية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وهي:



جامعة القاهرة

المعهد الفني للتمريض بالقصر العيني

المعهد الفني للتمريض بالمعهد القومي للأورام

المعهد الفني للتمريض (مبارك كول) طالبات فقط بالقصر العيني



جامعة الإسكندرية

المعهد الفني للتمريض طالبات فقط



جامعة عين شمس

المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)

المعهد الفني للتمريض بالمستشفى التخصصي (طالبات فقط)



جامعة أسيوط

المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)



جامعة طنطا

المعهد الفنى للتمريض (طالبات فقط)



جامعة المنصورة

المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)



جامعة الزقازيق

المعهد الفني للتمريض ببنها (طالبات فقط)

المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)



جامعة المنيا

المعهد الفنى للتمريض (طالبات فقط)



جامعة المنوفية

المعهد الفنى للتمريض



جامعة قناة السويس

المعهد الفني للتمريض بالإسماعلية (طالبات فقط)

المعهد العالي للادارة والحاسب الآلي (نظم معلومات)



جامعة جنوب الوادي

المعهد الفني للتمريض بسوهاج (طالبات فقط)



جامعة الفـيوم

المعهد الفني للتمريض بالفيوم



جامعة بني سـويف

المعهد الفني للتمريض ببني سويف طالبات فقط