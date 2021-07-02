الجمعة 02 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يطلقان شارة انطلاق مهرجان الهجن بالعلمين

الرئيس السيسى والشيخ
الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، شارة انطلاق مهرجان سباق الهجن بالعلمين. وشاهد الرئيس وضيفه انطلاقة أشواط السباق فى اليوم الأول للمهرجان، وتابعا الهجن من كل محافظات مصر وهى تتسابق.

وتضمنت انطلاقةً أول أيام المهرجان 4 أشواط على مسافة 3 كيلومترات ستنطلق فى افتتاح المهرجان الذى يقام بدعم ورعاية اتحاد الهجن الإماراتى.

وقال عيد حمدان رئيس اتحاد الهجن الرياضى المصرى، إن انطلاقة أشواط اليوم تتكون من شوطين يتم خلالها قيادة الهجن بواسطة راكب بشرى من شباب صغار تم تجهيزهم بكافة ملابس ومعدات الأمان، وشرطين بالراكب الآلى الذى سيتحكم فى تشغيله أصحاب الهحن من داخل سيارات تسير بجوار مسار مضمار السباق .

وأضاف أن فعاليات السباق تحظى باهتمام من ملاك الهجن الذين حضروا من كافة محافظات مصر، ويشارك قيادات اتحاد الهجن الإماراتى الداعم للبطولة فى حضور الفعاليات وتنظيمها ويقوم محكمون من اتحاد الهجن المصرى بإجراء تحكيم السباق عند نقطة البداية والنهاية لتحديد زمن الفوز وأول 10 فائزين، ولجنة فنية تحدد فئة ونوعية الهجن المشاركة .

وأشار إلى أن الفعاليات مقررا لها ان تتواصل حتى مساء غد بعدد 30 شوطا.

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وائل لطفي

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