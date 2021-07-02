الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

غدًا.. بدء اختبارات ملكة جمال المراهقات 2021

ملكة جمال المراهقات
ملكة جمال المراهقات 2020

أعلن القائمون على مسابقة ملكة جمال مصر للمراهقات برئاسة الدكتورة آمال رزق، عن إقامة اختبارات المتقدمين للمسابقة، غدًا السبت، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، على أن يتم اختيار حوالي 23 فتاة ضمن مئات الفتيات اللاتي تقدمن للمسابقة.

تمثيل مصر في المحافل الدولية 

وقالت الدكتورة آمال رزق، رئيسة مسابقة ملكة جمال المراهقات وملكة جمال مصر، سيتم استقبال عدد كبير من الفتيات المتقدمات للحصول على لقب ملكة المراهقات ويتم تصفيتهن على أساس الثقة بالنفس، اللباقة، قدرتهن على تمثيل مصر في المحافل الدولية، وكذلك وجود هدف تسعى لتنفيذه كل فتاة من المتقدمات.

شروط مسابقة ملكة جمال المراهقات 2021

ومن ضمن شروط مسابقة ملكة جمال المراهقات أن تكون المتسابقة لديها قدر عال من الثقافة خاصة فيما يخص قضايا جيلها، وأن تلتزم بكافة تعليمات المسابقة، وأن تحرص على التواجد بشكل دائم في كافة الفعاليات الخاصة بالمسابقة، ولا تتخلف عن المواعيد الخاصة بها.

من هي ملكة جمال المراهقات 2020

وتم تتويج كنزي الزيني كملكة جمال المراهقات للعام الماضي، ووصيفتها سارة رضا وصيفتها الأولى وساندي سالم، وصيفتها الثانية وإنجي حلمي الوصيفة الثالثة.

وأطلت كنزي الزيني بالتاج بفستان ذهبي وقتها،هي تبلغ من العمر 18 عاما، وتدرس إدارة الأعمال في الجامعة الألمانية بالقاهرة، وتحب رقص الهيب هوب، وعزف البيانو، كما أنها حصلت على لقب ملكة الأناقة بفعاليات المسابقة، وقامت بزيارة لمستشفى سرطان الأطفال لدعمهم وزيارة معالم الإسكندرية، وتسعى لأن يكون لها خط مكياج خاص بها.

وقالت الدكتورة آمال رزق، رئيسة مسابقة ملكة المراهقات، تعد المسابقة هي الأولى من نوعها في مصر، حيث إن هذه الفئة من عمر (15 إلى 19 عامًا) لديهن المزيد من الأهداف والمهارات التى تعد مميزة للغاية.

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