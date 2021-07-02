أفغانستان تسجل 59 وفاة و1309 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الجمعة، تسجيل 1309 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 59 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بدء جائحة فيروس "كورونا" إلى 5 آلاف و107 حالات.. وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في أفغانستان إلى 123 ألفًا و465 حالة.. وتعافى على مدار أمس، 776 شخصًا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 72 ألفًا و700 شخص.

كورونا حول العالم

فيما أفادت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة، بأنه تم على مستوى العالم إعطاء إجمالي 3.1 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبلغ أحدث معدل للتطعيم ما يقدر بنحو 41.7 مليون جرعة في اليوم على أساس التقارير الواردة، وبمتوسط 7 أيام.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة في العالم إلى 182.7 مليون حالة، والوفيات إلى 3.96 مليون شخص.