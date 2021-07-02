كرواتيا تتبرع بـ10 آلاف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى مقدونيا الشمالية

أعلن وزير الخارجية الكرواتي، جوردان جريليتش رادمان، اليوم الجمعة، تبرع بلاده بعشرة آلاف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" إلى مقدونيا الشمالية، مؤكدًا أن التطعيم الفعال هو السبيل الوحيد للخروج من جائحة "كورونا".

وقال جريليتش رادمان- في تصريحات صحفية، أوردها موقع "توتال كرواتيا نيوز"- إن التطعيم الفعال هو السبيل الوحيد للخروج من جائحة (كوفيد-19) بالطبع مع الحفاظ على التوازن الضروري بين فتح الحدود تدريجيًا وصحة الناس.

وأشار الوزير إلى استمرار المساعدات إلى مقدونيا الشمالية، موضحًا أن الحكومة الكرواتية قررت أمس التبرع بـ20 ألف جرعة لقاح أخرى.

من جانبه، أعرب وزير خارجية مقدونيا الشمالية، فينكو فيليبسي، عن شكر بلاده لكرواتيا على التبرع، لافتًا إلى أن الـ20 ألف جرعة الإضافية ستكون من لقاحي "أسترازينيكا" أو "موديرنا".

كورونا حول العالم

فيما أفادت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، بأنه تم على مستوى العالم إعطاء إجمالي 3.1 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبلغ أحدث معدل للتطعيم ما يقدر بنحو 41.7 مليون جرعة في اليوم على أساس التقارير الواردة، وبمتوسط 7 أيام.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة في العالم إلى 182.7 مليون حالة، والوفيات إلى 3.96 مليون شخص.