الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رمسيس مرزوق.. عبقرى التصوير

رمسيس مرزوق
رمسيس مرزوق

 

توفى مدير التصوير السينمائى الكبير رمسيس مرزوق، أمس، عن عمر ناهز ٨١ عامًا، بعد حياة حافلة بالنجاحات الفنية.

ورمسيس مرزوق فنان ومدير تصوير، حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان ١٩٥٩، وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير ١٩٦٣، وعلى شهادة الدكتوراه فى الإخراج السينمائى من جامعة السوربون بباريس عام ١٩٨٣.

ومن أبزر أعماله السينمائية التى عمل فيها أفلام: «بمبة كشر»، «الأبرياء»، «الجبان والحب»، «وسقطت فى بحر العسل»، «أه يا ليل يا زمن»، «سمارة الأمير»، و«إسكندرية كمان وكمان» للمخرج الراحل يوسف شاهين، «الصعود إلى الهاوية»، «المهاجر» بطولة يسرا وإخراج يوسف شاهين، و«اضحك الصورة تطلع حلوة» بطولة أحمد زكى وإخراج شريف عرفة، وعدد كبير من الأفلام. واشترك «مرزوق» فى تصوير مجموعة أفلام إيطالية، وأقام العديد من المعارض الخاصة به فى مصر وروما وباريس، وحصل على نحو عشرين جائزة تقديرية.

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