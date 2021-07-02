الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«التنمية الثقافية» يعلن فتح باب تقدم المواهب الذهبية في مجالات العزف والغناء

المواهب الذهبية
المواهب الذهبية

 أعلنت وزارة الثقافة (صندوق التنمية الثقافية) وجمعية "البلد اليوم" للتنمية عن فتح باب التقديم للدورة الرابعة من مسابقة "المواهب الذهبية" لأصحاب الهمم، في مجالات العزف، والغناء والاستعراض، وذلك ابتداء من  اليوم وحتى 15 أغسطس 2021.

 

وقال الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن فروع المسابقة تتضمن: العزف الموسيقي والغناء الفردي، الغناء الجماعي، لفئات الإعاقة البصرية والحركية والذهنية، بالإضافة إلى استحداث فرع جديد في هذه الدورة في مجال الاستعراض.

 

من جانبها أعربت دكتورة هادية صابر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البلد اليوم عن سعادتها بالبدء في الموسم الرابع وفتح باب التقديم، مشيدةً بنجاح المواسم الثلاث السابقة، وما حققته المسابقة من انتشار واسع واكتشاف مواهب متميزة من ذوي الهمم في مصر والوطن العربي.

 

أوضحت "صابر" أن المسابقة في نسختيها الثالثة والرابعة تتم في ظروف خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، الأمر الذي وضع تحديًا كبيرا أمام المنظمين والمشاركين في المسابقة، من أجل تنظيم المسابقة في أبهى صورة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة جميع المشاركين.

 

شروط المسابقة:

1- ملأ استمارة المسابقة (مجانية)

2- أن يقدم أسطوانة "dvd" تحتوي على أحد أعماله الفنية في حدود 3 دقائق، وفي حالة الاشتراك الإلكتروني يتم التسجيل بالفيديو لهذه الأعمال علي موقع الصندوق وموقع جمعية البلد اليوم أو من خلال صفحة المواهب الذهبية وجمعية البلد اليوم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

3- كما يحق للجمعيات والمؤسسات والهيئات الخاصة والحكومية المشاركة في المسابقة.

4- يشترط إحضار المتسابق الآلة الموسيقية في اختبارات العزف الموسيقي.

5- يتم فرز الأعمال المقدمة من لجنة مستقلة من المتخصصين ويحق للجنة اتبعاد الأعمال الغير مطابقة للشروط

6- يتم عمل اختبارات أبناء المحافظات في أقرب مركز لهم وسيتم الإعلان عن هذه المراكز بعد انتهاء عملية الفرز.

 

الجوائز:

تقدم جوائز مالية للمراكز الأولى المتميزة بالإضافة إلى درع وشهادات مشاركة.

جميع المتقدمين يحصلون على شهادات مشاركة.

 

إنطلاقا من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاما لذوي القدرات الخاصة، وفي إطار الجهود المبذولة لتوفير كل فرص الإتاحة وإعلاءَا لقيمة المشاركة لذوي القدرات الخاصة وتمكينهم اقتصاديا ومجتمعيًا أطلقت جمعية البلد اليوم وصندوق التنمية الثقافية مسابقة المواهب الذهبية، والتي تهدف لاكتشاف مواهب متحدي الإعاقة وتنميتها من أجل دمجهم في المجتمع.                                 

صندوق التنمية الثقافية المواهب الذهبية جمعية البلد اليوم الغناء العزف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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