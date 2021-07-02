الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على توقعات أسعار الحديد الأيام المقبلة

الحديد
الحديد

توقعات أسعار الحديد خلال الأيام المقبلة.. يتردد في ذهن كثير من المواطنين أسئلة حول معرفة التوقعات بأسعار الحديد خلال الفترة المقبلة.

توقعات أسعار الحديد الأيام المقبلة

قامت شعبة البناء في الغرف التجارية بالإعلان عن أن أسعار الحديد في الفترة المقبلة ستنخفض بشكل ملحوظ وسيساهم في انخفاض أسعار البناء وتكلفة الشقق والمباني السكنية، وضمان معيشة هنيئة للأسر المصرية.

 توقعات أسعار الحديد الأيام المقبلة

  • يتراوح السعر لطن الحديد ما بين 13900 - 14600 جنيه، وضريبة 14٪ من القيمة الأساسية لكل طن.
  • يتراوح السعر لطن الحديد للمستهلك ما  بين 14100-14600 جنيه لكل طن.
  • يتراوح السعر للجبس ما بين 550 - 650 جنيه للكل طن.
  • يتراوح السعر للرمل ما بين 60-100 جنيه لكل متر.
  • يتراوح السعر للطوب ما بين 750-950 جنيه لكل ألف طوبة.
  • يترواح السعر للاسمنت الأبيض ما بين 2350-2450 جنيه.

بدأت المصانع في الإعلان عن عروض وتخفيضات للأسعار الجديدة للتجار

وبدأت المصانع في الإعلان عن عروض وتخفيضات للأسعار الجديدة للتجار، لكنها بشكل غير رسمي قامت المصانع بإتباعه، وبعض من العروض المتاحة تقل بمعدل حوالي 300 جنيها لكل طن عن سعر المصانع. 

مصانع الحديد قامت بالإعلان عن بدء رفع أسعار الحديد في شهر مايو حوالي 3  مرات 

ولاسيما أن مصانع الحديد قامت بالإعلان عن بدء رفع أسعار الحديد في شهر مايو حوالي 3  مرات ويتراوح سعر طن الحديد ما بين 14300-14600 جنيها، وتسليم مصنع الحديد بشكل رسمي، وأنها الأسعار الرسمية المعلنة في وقتنا هذا، وظلت الأسعار المعلنة في المصانع ثابتة لا تتغير.  

يهمك أيضًا.. استقرار فى أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق

ويشهد شعبة البناء الحديد زيادة معدل الإنتاج بالسوق الجديد مع دخول بعض خطوط الإنتاج الجديدة لمصانع الحديد والأسمنت.

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وائل لطفي

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