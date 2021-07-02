حبس كوافيرة وصديقتها وعاطل لاتهامهم بالنصب فى شبين القناطر

أمرت النيابة العامة بحبس صاحبة محل كوافير وصديقتها وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى النصب وبيع المصوغات الذهبية المقلدة في شبين القناطر.

واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن المتهمين وفحص المضبوطات والفواتير المضبوطة بحوزة المتهمين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بشبين القناطر، من القبض على 3 متهمين لقيامهم بالنصب على أصحاب محلات الذهب، وذلك من خلال بيع مصوغات ذهبية مقلدة ومزورة على أنها قطع ذهبية حقيقية، تم التحفظ على المضبوطات، بعد أن تلقى مركز شبين القناطر، بلاغًا من صاحب محل مجوهرات بشبين القناطر، يفيد بضبط 3 أشخاص وبحوزتهم مصوغات ذهبية مقلدة وقيامهم بالنصب على أصحاب محلات الذهب وبيعها على أنها حقيقية.

وتمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط «سمية. ج. ر»، صاحبة محل كوافير، ومقيمة بالزاوية الحمراء بالقاهرة، و«نسمة. ح. ع» مقيمة محافظة الفيوم، و«سامح. ص. ز»، عاطل ومقيم زاوية الحمراء القاهرة، وبحوزتهم مصوغات ذهبية مقلدة، عبارة عن عدد من الدبل ودلايات ذهبية ومبالغ مالية ودفاتر فواتير لمحلات بيع ذهب مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات.