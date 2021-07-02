مكافحة التحرش والترويج للسياحة.. أبرز مشاريع متسابقات ملكة جمال مصر 2021 (صور)

تنوعت المشاريع والأهداف المستقبلية الخاصة بمتسابقات ملكة جمال مصر 2021، حيث من ضمن الشروط الخاصة بقبول المتسابقات وجود هدف تسعى لتنفيذه المتسابقة وبالفعل قامت كل فتاة بتقديم المشروع الخاص بها أمام لجنة التحكيم اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبرى ضمن فعاليات المسابقة لهذا العام .

وحضر الكاستينج الخاص بالمسابقة كل من الدكتورة آمال رزق، رئيسة مسابقة ملكة جمال مصر (بنت مصر)، والفنان فراس سعيد، ومصمم الأزياء بهيج حسين وملكة جمال مصر مروة طلعت، ملكة جمال مصر العام الماضي نسمة عطا الله والفنانه حورية فرغلي .

وجاءت مشاريع وأهداف المتسابقات حول تأهيل أطفال الشوارع وفتح مؤسسات لهم للعيش بصورة كريمة، والعمل على تنمية مهارتهم، وتطوير موهبتهم والاهتمام بهم وانقذاهم من مصير مجهول، بينما جاءت الأخرى بمشروع حول الترويج للسياحة الداخلية خاصة للأماكن غير المعروفة بمصر، وأخرى حول السياحة العلاجية حيث تشتهر بها بلدنا.

السياحة الداخلية وإعادة التدوير

ومن بين المشروعات أيضًا الترويج للآثار المصرية لكل بلدان العالم بكافة اللغات، وهناك من ركزت حول تدوير المواد وإعادة تصنيعها.

التحرش الجنسي وبطانة الرحم

أما المشاكل الاجتماعية فكان لها ايضًا نصيبها فتصدرت مشكلة التحرش الأمر ووضع خطة للتخلص من التحرش الجنسي في مصر، وكذلك العنف الزوجي والقوانين الخاصة به وضرورة تغليظ هذه القوانين بلا شك، كما تحدث بعض الفتيات حول مشكلة يعاني منها العديد من السيدات ولا يوجد توعية بهذا الأمر وهو مرض "بطانة الرحم المهاجرة" ، كما ركز البعض الآخر على تدريس ذوى الهمم والقدرات الخاصة وبناء مدارس خاصة بهم بشكل أوسع.

ومن جانبها نصحت نسمة عطا الله، ملكة جمال مصر 2020، الفتيات بالحفاظ على رشاقتهن، “من خلال عدم الزيادة في تناول الأصناف التى تحتوى على نشويات، والعمل على ممارسة الرياضة حتى بالمنزل ما لا يقل عن 25 دقيقة، والتقليل من الدهون، ومن الممكن مشاركة صديق في هذه العادات للتشجيع، تحميل تطبيق على الموبايل ليساعدك في تطبيق ما سبق”.