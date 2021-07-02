الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الإريانى» يعلن بدء عملية «النجم الثاقب» لتحرير البيضاء فى اليمن

معمر الإرياني
معمر الإرياني

أعلن وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدأت، اليوم الجمعة، عملية (النجم الثاقب) العسكرية لتحرير محافظة البيضاء من ميليشيا الحوثي، مشيرًا إلى أن وحدات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير عدة مواقع وتحقيق انتصارات ميدانية.

وكتب الإرياني، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "بدأ الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عملية عسكرية واسعة (النجم الثاقب) لتحرير محافظة البيضاء من ميليشيا الحوثي، وتمكن بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، من تحقيق انتصارات ميدانية شملت تحرير عدة مواقع، وتكبيد الميليشيا الحوثية خسائر فادحة".

وأضاف: وحدات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنت هجومًا على ميليشيا الحوثي، وتمكنت خلاله من تحرير عدة مواقع في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة أبرزها مناطق "جميمة وفاء وشارده والسوس وشبكة ذي مضاحي وعقرامه وشوكان ومواقع أخرى باتجاه المسحر".

وأوضح الإرياني أن "المعارك ما زالت متواصلة وسط تحقيق قوات الجيش والمقاومة الانتصارات والتقدم الميداني، حيث باتت القوات على بعد 3 كيلو من الخط الرئيسي الرابط بين محافظة البيضاء ومكيراس، وتم مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي وتدمير آليات عسكرية واغتنام أسلحة وعتاد".

واختتم وزير الإعلام اليمني، تصريحاته قائلًا: "نشيد بالمعنويات والعزيمة القتالية العالية لدى المقاتلين الأشاوس لتحقيق أهداف العملية العسكرية واستكمال تحرير محافظة البيضاء من الانقلابيين الحوثيين، ونثمن الأدوار المحورية لقوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والملاحم البطولية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المعركة".

وفي وقتٍ سابق، أكد الإرياني أن ميليشيا الحوثي الإرهابية استولت على مليارات الأموال من إيرادات الدولة اليمنية خلال 2020، الأمر الذي أدى إلى توقف صرف رواتب الموظفين اليمنيين، وما خلفته من معاناة لمئات الآلاف من الأسر اليمنية التي فقدت مصدر دخلها الوحيد.

الارياني وزير النجم الثاقب قوات الجيش الوطني وزير الاعلام اليمن محافظة البيضاء

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وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

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