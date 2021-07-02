استكمال إجراءات التعاقد لتوصيل الغاز الطبيعى بالتقسيط فى الوادى الجديد

تستكمل محافظة الوادى الجديد إجراءات تعاقد المواطنين على توصيل الغاز الطبيعي ضمن إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى لخدمة ٧ آلاف عميل منزلى من إجمالى ١٤ ألف مستفيد بمركز الخارجة، وذلك فى ٥ مناطق سكنية تضم أحياء (المروة، النبوى المهندس، البساتين، المستشفى، أسماك الوادى) بمركز ومدينة الخارجة.

ونجحت محافظة الوادي الجديد في تركيب وصلات الغاز لـ1000 عميل بحى المروة من ٦ إلى ٧ سنوات بدعم وزير البترول والبنك الأهلى للتخفيف على المواطنين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه شركة الغاز المنفذة للمشروع بالتنسيق مع رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة استكمال أعمال تركيب الوصلات المنزلية لعدد ١٠٠٠ عميل منزلي من المتعاقدين على توصيل الغاز الطبيعي لسكان حى المروة بمدينة الخارجة، تمهيدا لبدء التشغيل خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء إجراءات التعاقد مع العملاء المنزليين.

وأكد البيان الصادر من المحافظة ضرورة أن تشمل الأوراق المطلوبة للتعاقد بالمناطق المستهدفة لتوصيل الغاز الطبيعي بأحياء الخارجة: صورة عقد الملكية أو عقد الإيجار، والأصل للاطلاع، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي سارية، ومرفق بها إيصال كهرباء أو مياه أو تليفون، علما بأن تكلفة التعاقد تبلغ ٢١٦٠ جنيها فى حال السداد الفورى، أو على ٦ سنوات ضمن مبادرة وزير البترول، أو من خلال مبادرة البنك الأهلى بإجمالى مبلغ ٢٥٢٠ جنيها تقسيط على ٧ سنوات.

وأشار بيان المحافظة إلى أنه فى حال التعاقد بعد انتهاء المشروع تصبح التكلفة ٦ آلاف جنيه كاش، على أن تقدم الطلبات بمقر شركة الغاز بجوار مجمع تمور الخارجة، يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصراً، وتمتد إلى فترة مسائية تبدأ من الخامسة عصراً وحتى العاشرة مساءً، وذلك على مدار أيام الأسبوع باستثناء مواعيد تلقي الأوراق يوم الجمعة بدءاً من الخامسة عصراً وحتى العاشرة مساءً.

جدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بمدينة الخارجة على الطريق الدائرى، وذلك تمهيدًا لأعمال ضخ الغاز لأول 7 آلاف عميل من إجمالي 14 ألف عميل مستهدف، ضمن مراحل مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة، التي يستفيد منها 14 ألف عميل بتكلفة 150 مليون جنيه، بجانب البدء في إنشاء أول محطة لتحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي، خاصة بعد نجاح تحويل أول سيارة حكومية تعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي.