مدير الحجر الصحى: 30 جهازًا لاكتشاف السلالات المتحورة لكورونا بمنافذ الدخول

كشف الدكتور أيمن إمام مدير عام الحجر الصحى بوزارة الصحة والسكان، عن تطبيق إجراءات احترازية مشددة في كافة منافذ دخول البلاد الجوية والبحرية والبرية، لمنع تسلل أى سلالات متحورة من فيروس كورونا إلى مصر.

وأشار لـ"الدستور"، إلى إجراء فحص الحمض النووي السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى مصر من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم، والتأكد من وجود شهادة PCR تفيد الخلو من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه تم توفير أكثر من 30 جهازا (ID NOW COVID-19)، لإجراء تحليل الحمض النووى للقادمين من الدول التي شهدت سلالات متحورة من فيروس كورونا، كما تم دعم كافة منافذ الدخول بكميات كبيرة من الكواشف، لسرعة الكشف عن أي إصابة بفيروس كورونا في مدة لا تزيد على 15 دقيقة بالتزامن مع تحورات للفيروس بعدد من دول العالم.

وأكد الدكتور أيمن إمام، أن الحجر الصحى يفحص شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا للقادمين من الخارج، بشرط أن تكون موثقة بـ QR CODE، للتأكد من سلامة شهادة التطعيم للقادمين من الخارج، كما يتم التأكد من التطعيم بلقاح واحد مضاد لفيروس كورونا من 7 أنواع من اللقاحات المعتمدة من الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، وهم أسترازينيكا وسينوفاك سينوفارم وسبوتنيك وفايزر وجونسون آند جونسون ومودرينا.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بجميع منافذ الدخول للبلاد من خلال الحجر الصحي، مشيرًا إلى عدم السماح بدخول البلاد إلا بعد مراجعة الحصول على شهادة (PCR) تفيد الخلو من الفيروس، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، أو الحصول على شهادة معتمدة تفيد تلقي الجرعات الكاملة لأحد اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية قبل 14 يومًا من الوصول للبلاد.