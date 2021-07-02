إيطاليا تسجل 28 وفاة و794 إصابة جديدة بكورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت، اليوم الجمعة، 28 وفاة بفيروس كورونا نزولا من 21 أمس، بينما تراجع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 794 من 882، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.

وسجلت إيطاليا 127615 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهور المرض في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم. كما سجلت 4.26 مليون إصابة حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، أنه تم إعطاء 53 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ687 الفا و455 جرعات في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين، وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 26 أسبوعا.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

أعراض الإصابة بكورونا

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

