الجزائر تسجل 475 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة العلمية لمتابعة فيروس (كورونا) بالجزائر، اليوم الجمعة، تسجيل 475 حالة إصابة بفيروس (كورونا) و9 حالات وفاة في يوم واحد.



وقال فورار- في مؤتمره الصحفي اليومي- إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 140 ألفا و550 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3735 حالة وفاة.



وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 97 ألفا و701 حالة، بعد شفاء 321 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 29 مصابا في العناية المركزة.



كانت أعلى حصيلة للإصابات بالفيروس في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد وتم تسجيلها في 28 نوفمبر الماضي.



يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.



وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب (كورونا) من منتصف الليل إلى 4 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.



أعراض الإصابة بكورونا

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.



وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.