الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حظ مواليد الأبراج الهوائية خلال النصف الأول من يوليو

الابراج الفلكية
الابراج الفلكية

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك “منى أحمد” حظ جميع مواليد الأبراج الهوائية خلال النصف الأول من شهر يوليو لعام 2021 على النحو التالي:

 

 برج الجوزاء:

هذا الشهر مميز بالنسبة لمواليد برج الجوزاء والأمور تسير لصالحهم وهناك مكاسب جيدة، يجب أن يبحثوا لأنفسهم عن عمل أو مشروع مهني ومعرفة كيف يدخرون المال، هناك مكاسب كبيرة في هذا الشهر، قد يجدون هذا الشهر أنفسهم قريبين من الشريك يجب أن يكسروا الروتين ويعززون علاقاتهم ويتعاملون مع الأشخاص الموثوق بهم  فقط.

برج الميزان:

شهر يوليو من الأشهر المهمة جدا لمواليد برج الميزان لأن فيه أحداث مصيرية كثيرة سيجدون أنفسهم تحت ضغط لينجحوا فهناك اختبارات حقيقية تضعهم فيها الحياة قد يكون هناك فرصة عمل جديدة أو منصب وقد يلتقون بأشخاص مهمة أيضا ويكون الثلث الأخير من الشهر مناسب لعلاقات أوسع وصداقات.

برج الدلو:

قد يكون من الأشهر التي لا يرتاح فيها مواليد برج الدلو، هناك الكثير من الالتزامات بين أكثر من عمل ودراسة وعائلة ويشعرون بأنهم يتحركون في كل الاتجاهات وهناك مكاسب مالية تعوضهم، قد يكون هناك بدايات مهنية جديدة او تتراكم الاعمال عندهم فجأة وقد يحتاجون للراحة.

- صفات مواليد الأبراج الهوائية


 الصفات المشتركة بين مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة، أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، و تكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق و عقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليين، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.


يتسم أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ولا عجب في أنهم من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص يحبون التواصل ويجيدون التفاهم الجيد بشكل جيد و الاجتماعيات. 


 ينجحون في الأعمال الذهنية و يبرعون في الميدان الوظيفي ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالإزدواجية الشديدة والمزاج المتقلب ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائماً ما يبحثون عن السعادة والحب ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات فهم أشخاص اجتماعيين يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.
 

الأبراج الهوائية برج الجوزاء برج الميزان برج الدلو خبيرة الأبراج منى أحمد شهر يوليو

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