حظ مواليد الأبراج المائية خلال النصف الأول من شهر يوليو

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك “منى أحمد” حظ جميع مواليد الأبراج المائية خلال النصف الاول من شهر يوليو لعام 2021 على النحو التالي:

برج السرطان:

يعتبر شهر الانفراج والراحة وإيجاد الحلول والخروج من المشاكل والابتعاد عن الاشخاص المؤذية بالنسبة لمواليد برج السرطان، ويحمل الكثير ويعدهم بطاقة كبيرة وقدرة على النجاح والبدايات وانهاء المصاعب سيكون لديهم اخبار جيدة تتغيير ايجابي وحل لقضايا تشغلهم وشراكات جديدة على جميع الاصعدة يمتلكون الكثير من البدايات الجديدة وهناك فرص كبيرة للارتباط.

برج العقرب:

مواليد برج العقرب على موعد مع النجاح والتغييرات الايجابية خلال شهر يوليو هم امام فرص جيدة للسفر وتغيير حياتهم للافضل وتعلم امور جديدة تدعمهم، سيكون هناك ايضا عند البعض محاول تشويه السمعة وخاصة في العمل لكن هم قادرون على تجنب ذلك والانتباه عندهم علاقات جديدة وقد تكون على مستوى وهناك فرص مالية من حوالات او من عمل مع اشخاص مهمة.

برج الحوت:

من الاشهر الجيدة لمواليد برج الحوت ضمن عام لم يكن مرضي لهم ويحمل لهم الكثير من الأخبار الجيدة والفرص والحظوظ سيكون هذا الشهر جيدا لمن يفكر بطفل او انجاب او الاهتمام بامور عائلية لديهم ايضا بداية عمل جديد لكن هناك بعض الامور الصحية التي قد تحتاج المراجعة منهم وخصوصا مع نهاية الشهر.

صفات أصحاب الأبراج المائية:

أصحاب الأبراج المائية حساسون بالإجمال، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبيرة، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

ويتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

كما أنهم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنه من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، والتي تتأثر من أقل الأشياء.