بلغاريا: ارتفاع إصابات كورونا لـ421 ألفًا و905 حالات

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، إلى 421 ألفًا و905 حالات على مستوى البلاد، وذلك بعد تسجيل 73 إصابة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت بوابة المعلومات الوطنية في تقريرها اليومي، حسبما أوردت وكالة أنباء صوفيا البلغارية، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 18 ألفًا و67 حالة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وتعافى على مدار أمس، 273 شخصًا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات التعافي من الفيروس التاجي إلى 394 ألفًا و930 شخصًا.

ويتلقى ألف و434 شخصًا العلاج في المستشفيات، منهم 163 في الرعاية المركزة.

أعراض الإصابة بكورونا

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.