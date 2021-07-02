«بشرة خير».. مستشفى فرشوط بقنا تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

سجل مستشفى فرشوط بقنا، اليوم الجمعة، صفر إصابات بفيروس كورونا، ليصبح ثاني مستشفى بقنا يسجل ذلك بعد مستشفى قوص .

وقال الدكتور ضياء الدين محمد، مدير مستشفى فرشوط المركزي، إن المستشفى سجل صفر إصابات اليوم الجمعة بعد خروج آخر حالة لمُسنة منذ قليل.

وأوضح أنه تقرر اليوم خروج آخر حالة مصابة بفيروس كورونا بعد لسيدة تبلغ من العمر 65 عامًا، بعد قضائها 9 أيام داخل قسم العزل بالمستشفى تتلقى العلاج، وتحول نتيجتها من إيجابية لسلبية.

وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا في تصريحات سابقة ،عن تخصيص 7 مراكز جديدة لتلقى لقاح فيروس كورونا بمحافظة قنا ليصبح إجمالي مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا في المحافظة 8 مراكز، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتوسع في مراكز تلقي اللقاح بالمحافظات الاعلى في نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح بهدف تخفيف اعباء الإنتقال لمن يرغب في أخذ اللقاح .

وأوضح محافظ قنا أن مراكز تلقى اللقاح الجديدة هى " وحدة صحة الأسر بنجع القزاز بمركز أبوتشت ، وحدة صحة الأسرة بنجع شاهين بمركز فرشوط ، مركز صحة الأسرة بنجع حمادى ، جمعية الإخلاص بمركز دشنا ، مركز صحة الأسرة بنقادة ، وحدة صحة الأسرة بالقلعة بمركز فقط ، مستشفى قوص المركزى "، مشيرا إلى أن الطاقة الإستيعابة لكل مركز تتراوح ما بين 75 إلى 100 مواطن يوميا .

ومن جانبه قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحه والسكان في محافظة قنا،، أنه سيتم استقبال المواطنين لإعطائهم اللقاح بالمراكز بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا طوال أيام الإسبوع داعيا المواطنين إلى ضرورة التسجيل على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة لتلقى اللقاح ،مؤكدا أن اللقاح آمن ومجاني.