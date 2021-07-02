تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط
تداولت أرصفة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، 21 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة الميناء خلال ٢٤ ساعة مضت.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29718 طنا تشمل : 14080 طن فوسفات و 607 طن رمل و 15031 طن يوريا .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17339 طنا تشمل : 12000 طن ذرة و 2099 طن صودا و 1881 طن عدس و 459 طن زان و 900 طن كالسيوم فلوريد .
بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 456 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و فول اخضر وملوخية ) وحاصلات زراعية ( ريحان وبصل و زيتون ) و فواكه ( فراولة وعنب ورمان) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات واسبانيا و هولندا و سلوفينيا وفرنسا وايطاليا والمانيا .
بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 56 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 857 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 3068 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 15219 طنا بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2542 شاحنة .
بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 56 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 857 حاوية مكافئة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17339 طن تشمل : 12000 طن ذرة و 2099 طن صودا و 1881 طن عدس و 459 طن زان و 900 طن كالسيوم فلوريد .
بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 456 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و فول اخضر و ملوخية ) و حاصلات زراعية ( ريحان وبصل و زيتون ).
بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 56 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 857 حاوية مكافئة في محافظة دمياط.