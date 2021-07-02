الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تمهيدًا لصفقة تبادل محتملة.. «لافروف» يستلم قائمة الروس فى السجون الأمريكية

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

سلّمت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا وزير الخارجية سيرجي لافروف، قائمة بأسماء مواطني روسيا المحتجزين في السجون الأمريكية، تمهيدا لصفقة تبادل محتملة مع واشنطن.

وأكد مكتب موسكالكوفا لوكالة "نوفوستي"، اليوم الجمعة، أن الرسالة وجهت إلى وزارة الخارجية، وتشير بالدرجة الأولى إلى الطيار قسطنطين ياروشينكو، ورجل الأعمال فيكتور بوت المسجونين في الولايات المتحدة.

وسبق أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه بحث قضية السجناء مع نظيره الأمريكي جو بايدن خلال قمتهما في جنيف الشهر الماضي ورجح التوصل إلى حلول وسط بين الطرفين على هذا الصعيد؛ حيث قال في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية: "أعلم أن هناك مواطنين أمريكيين في السجن (بروسيا)، تمت إدانتهم. ولكن إذا قارنا ذلك بعدد المواطنين الروس الموجودين في السجون الأمريكية، فإن الأرقام لا تتطابق".

وخلال اجتماعهما الأول من نوعه منذ عام 2018، والذي عقد في 16 يونيو الماضي، أشاد رئيسا الولايات المتحدة وروسيا بمحادثاتهما في جنيف، لكنهما لم يحرزا تقدما ملموسا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تم الإعلان عن الخلافات، ولكن ليس بطريقة مبالغ فيها، وأشار إلى أن روسيا لا تريد حربا باردة جديدة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدوره إن بايدن رجل دولة مخضرم، وأنهما "يتحدثان اللغة نفسها".

واستغرقت المحادثات أربع ساعات، أي أقل مما كان مقررا.

ورأى بايدن أنهما لا يحتاجان إلى قضاء المزيد من الوقت في الحديث، وقال إن هناك الآن احتمالا حقيقيا لتحسين العلاقات مع روسيا.

واتفق الجانبان، على بدء حوار حول الحد من التسلح النووي. وقالا أيضا إنهما سيعيدان السفراء إلى عاصمتي بعضهما البعض، بعد أن تم سحب المبعوثين بشكل متبادل في مارس، بعد أن اتهمت الولايات المتحدة روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ورغم ذلك، لم يكن هناك ما يشير إلى اتفاق بشأن قضايا أخرى، بما في ذلك الأمن السيبراني وأوكرانيا ومصير زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف في سجن جنائي.

وقال بايدن إن روسيا ستواجه "عواقب وخيمة"، إذا مات نافالني في السجن.
 

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مفوضة حقوق الإنسان في روسيا مساجين روس سجون الولايات المتحدة صفقة تبادل سجناء

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وائل لطفي

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