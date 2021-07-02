الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير المصرى لدى جوبا يسلم مساعدات إغاثية إلى جنوب السودان

السفير المصري بجنوب
السفير المصري بجنوب السودان

سلّم الدكتور محمد قدح، سفير جمهورية مصر العربية في جوبا، الدفعة الثانية من المساعدات الإغاثية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والموجهة لتخفيف المعاناه الإنسانية بمراكز النازحين بجنوب السودان، إلى نائبة رئيس جنوب السودان "ريبيكا جارانج". 

وألقى السفير المصري كلمةً بهذه المناسبة أكد فيها على وقوف مصر إلى جانب جنوب السودان في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بها، منوهاً إلى سرعة تجاوب الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية مع طلب المساعدة الوارد من الأشقاء في جنوب السودان، وموجهاً الشكر لنائبة الرئيس الجنوب سوداني على جهودها الرائدة لمواجهة تداعيات الأزمة الإنسانية التي تواجهها البلاد، واضطلاعها بالإشراف على توزيع المساعدات المصرية على المتضررين. 

من جانبها، ألقت نائبة الرئيس الجنوب سوداني كلمة أعربت فيها عن الشكر والتقدير للدعم المصري المتواصل لبلادها، والاستجابة السريعة والكريمة لطلب المساعدة الأخير، مشيرةً إلى أن مصر دائما ما تكون من أوائل الدول التي تستجيب لاحتياجات جنوب السودان، وأن مثل هذه المواقف تعكس قوة علاقات الأخوة الوثيقة بين الدولتين ولن تنساها جنوب السودان أبداً. 

تجدر الإشارة إلى أن شحنة المساعدات المشار إليها تضمنت حوالي ٢٥ طناً من المواد الغذائية، وهي مساعدات للمساهمة في مواجهة الأزمة الإنسانية الحالية، والتي يبلغ عدد المتضررين منها حوالي ٨ ملايين مواطن جنوب سوداني.

علاقات مصر مع جنوب السودان

يذكر أن جنوب السودان يمثل أهمية استثنائية وعمق أمنى واستراتيجي لمصر، وتبذل مصر مساعٍ حثيثة لتوطيد العلاقات بين البلدين، من أجل دعم التنمية وتحقيق السلام والاستقرار بين دولتى السودان.

وفى إطار دعم مصر لدولة جنوب السودان، أرسلت مصر أكبر قوة لقوات حفظ السلام الدولية بجنوب السودان، حرصًا على دعم استقرار الدولة، كما كان لمصر مواقف واضحة إزاء بعض التحديات السياسية التي واجهت جنوب السودان ولاسيما قضية "أبيي"، الغنية بالبترول المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، والتى تم تحويل قضيتها إلى محكمة التحكيم الدائمة بلاهاى لتحديد حدودها، إذ رحبت مصر بالقرار الذى صدر عن المحكمة ودعت الأطراف إلى الالتزام به.

تسعى مصر إلى زيادة دعمها لدولة جنوب السودان فى مجالات التعليم والصحة والمشروعات الخدمية والبنية التحتية، والتعاون المشترك فى كافة المجالات، حيث قامت مصر بتقديم شحنة من المساعدات الدوائية للأشقاء في جنوب السودان خلال جائحة كورونا.

السفير المصري السودان مساعدات اغاثية الوكالة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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