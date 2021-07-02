زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

شهد معرض جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، إقبالا كثيفا من قبل زوار المعرض بصحبة أطفالهم، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية بجميع أنحاء الجناح، في ثاني أيام المعرض.

كما حرصت الكثير من المكتبات الموجودة بمعرض جناح الطفل على وضع طاولات دائرية وأوراق بيضاء وألوان وكراسي للأطفال، لممارسة نشاط الرسم، وتجاوب عدد كبير من الأطفال على النشاط، فضلا عن توفير عروض وخصومات بأسعار منخفضة على مختلف الألعاب وقصص الأطفال.

وكان اليوم الأول من معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 52 التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" قد شهد زيارة 72 ألف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشادت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بالتزام الجمهور الشديد بالإجراءات الاحترازية المفروضة، مؤكدة أن المعرض استضاف في اليوم الأول 72 ألف زائر، وتم رصد العدد من خلال المنصة الإلكترونية مما يثبت وعى وحرص أبناء الوطن على القراءة والاطلاع وأبدت سعادتها بإقامة هذه الدورة رغم التحديات.

وقال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن مبادرة "ثقافتك كتابك" التى أطلقتها وزيرة الثقافة شهدت إقبالا كبيرا من الزوار، حيث يتراوح أسعار الكتب فيها من 1 إلى 20 جنيها، إلى جانب الإقبال على إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأجنحة الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الإفتاء وجناح الكتب التعليمية والأطفال.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناحا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق ، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح أول أمس، ترافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 15 يوليو 2021.

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