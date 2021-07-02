النيابة تصرح بدفن جثة ربة منزل انتحرت قفزًا من الطابق الخامس

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الجمعة، بدفن جثة ربة منزل انتحرت قفزا من الطابق الخامس بالطالبية بسبب خلافات بينها وبين زوجها، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للزوج الذي أصيب أثناء محاولته إنقاذها، تمهيدا لسؤاله حول الحادث وطالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة.

الواقعة بدأت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط شخصين من علو بمنطقة المحولات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف وتبين سقوط كل من "م. ص" موظف بحي شمال الجيزة "مفصول" وزوجته، من الطابق الخامس ولفظت الزوجة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى وتم إيداعه العناية المركزة لسوء حالته.

وبإجراء التحريات تبين أن الزوجة أقدمت على الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة بعد نشوب مشاجرة بينهما وبين زوجها المصاب الذي حاول إنقاذها، فتعثرت قدماه ليسقط ويرتطم رأسه بالأرض وينقل إلى المستشفى مصابا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وفى سياق متصل لقي عاطل مصرعه عقب سقوطه من الطابق الثالث عشر بعقار في منطقة الهرم بالجيزة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بسقوط شاب من علو، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة عاطل.

وبإجراء التحريات تبين سقوط المتوفي من الطابق الثالث عشر بعقار ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.