ارتفاع أسعار مكونات أجهزة الحاسبات بالأسواق العالمية

شهدت أسواق الحاسبات وأجهزة الكمبيوتر ارتفاعا ملحوظا في أسعار مكونات الحاسبات الآلية خلال التعاملات المسائية، اليوم الجمعة 2-7-2021، آخر جلسات الأسبوع، في الأسواق التجارية والبورصات العالمية، حيث صعدت أسعار النيكل والفولاذ ورقائق السيليكون، بفعل المخاوف المحيطة بانتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية وتوقعات بانتقال العدوي لبعض الدول الاخري في تطور جديد لجائحة فيرس كورونا المستجد وشهدت الأسواق زيادة في حجم المعروض العالمي من المنتجات الالكترونية بسبب التعافي الجزئي للاقتصاديات العالمية من تداعيات جائحة فيروس كورونا وحالة النشاط وزيادة الإنتاج في الأسواق العالمية.

وتواجه مكونات وقطاع غيار الحاسبات نمو كبير في الأسعار خلال الفترة الأخيرة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والغلق الجزئي لبعض المصانع وارتفاع تكاليف الشحن خلال الربع الثاني للعام الجاري مع تأثر السوق الهندية جراء أزمة كورونا الأخير أحد أكبر الأسواق العالمية لتصنيع المكونات الحاسبات والهواتف الذكية.

وترصد «الدستور» في هذه السطور التالية أسعار مكونات الحاسبات والأجهزة الإلكترونية الدقيقة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات الطرفية.

ارتفاع أسعار النيكل بقيمة 1147.5 دولار للطن

شهدت أسعار معدن النيكل ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 2 يوليو 2021، آخر جلسات الأسبوع بالأسواق التجارية والبورصات العالمية، وسجل الطن نحو 18317.5 دولارا مقارنة بنحو 17170 دولارا الأسبوع الماضي، بارتفاع قدره 1147.5دولار للطن بنسبة 6.8 %.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل "المستخدم في صناعة الصلب والإلكترونيات" بنسبة 1.13% ليصل إلى 18442.5 دولار للطن.

وشهدت عقود النيكل الآجلة القياسية في بورصة لندن للمعادن ارتفاعا بلغ 2.5 % للطن بعد أن وصلت أدنى مستوى لها خلال شهر يوليو الجاري، وكانت أسعار المعدن، الذي يستخدم في الصلب غير القابل للصدأ، قد تراجع إلى أدني مستوى لها في عامين في يونيو الجاري بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس، على معدل الفائدة دون تغيير بنهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية.

وتسببت سلالة دلتا الأشد عدوى من فيروس كورونا في تراجع دول في آسيا وأوروبا عن خطط إعادة الفتح، بينما قال البيت الأبيض إنه سيرسل فرقا خاصة للبؤر الساخنة في أنحاء البلاد لمكافحة العدوى وأصبح التركيز الآن على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية والتي من المرجح أن تظهر زيادة 690 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وقالت مارجريت يانج ملحلل أسواق المال العالمية إن زيادة بواقع مليون أو أكثر في التقرير للوظائف قد تسرع تقليص البنك المركزي الأمريكي للتحفيز وخطط زيادة أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات عدد العاملين في القطاع الخاص الأمريكي وطلبات إعانة البطالة الصادرة هذا الأسبوع أن سوق العمل يكتسب سرعة في ظل إعادة فتح الاقتصاد بالكامل، ويستقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مما يرفع تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ارتفاع أسعار رقائق السيليكون 7% للطن

شهدت أسعار معدن رقائق السيليكون النقي ارتفاعا كبير، خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 2 يوليو2021، آخر جلسات الأسبوع، في الأسواق التجارية العالمية، وسجلت نحو 3653.30 دولار دولار للطن، مقارنة بنحو 3414.3 دولار خلال الأسبوع الماضي بارتفاع قدره 239 دولارا بنسبة 7 % بعد توقعات بانتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية وبعض دول أوروبية.

ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدخل رقائق السيليكون ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم"، وكانت أسعار رقائق السيليكون قد شهدت تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي، بانخفاض بنحو 1025 دولارًا.

ارتفاع أسعار الفولاذ 305 دولارات للطن

شهدت أسعار معدن الفولاذ ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 2 يوليو 2021، آخر جلسات الأسبوع في الأسواق التجارية والبورصات العالمية، وسجلت نحو 3393.98 دولار للطن، مقارنة بسعره 3085.44 دولارًا الأسبوع الماضي بارتفاع قدره 305.54 دولار للطن بنسبة 10 %.

ويدخل الفولاذ ضمن قائمة المعادن المهمة، لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة اللوحة الأم "الماذر بورد"، يُشار إلى أن أسعار الفولاذ شهدت تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي، بانخفاض بنحو 621 دولارًا.

وقال المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية إن ارتفاع أسعار مكونات الحاسبات أمر طبيعي في ظل المخاوف المحيطة بانتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية وتوقعات بانتقال العدوي لبعض الدول الاوربية الاخري في تطور جديد لجائحة فيرس كورونا المستجد ، بالإضافة الي ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة حجم الطلب علي الأسواق العالمية بعد تأثر بعض الأسواق مثل الهند والصين وامريكا، متوقعا العودة إلى المعدلات الطبيعية في غضون الأسابيع المقبلة، بعد تأكد فاعلية لقاحات كورونا والوصول إلى نسب شفاء عالية للتعايش مع هذا الوباء العالمي.

في نفس السياق ارتفع الذهب اليوم الجمعة، إذ تعززت جاذبيته بفعل المخاوف المحيطة بانتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية إذ أنها قد تؤثر على توقيت تحول موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي حيال السياسات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1778.52 دولار للأوقية وانخفض الذهب 0.1 % منذ بداية الأسبوع. وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% ليصل إلى 1778 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2 % إلى 26.07 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين 0.6 %إلى 1088.73 دولار.

وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 2762.16 دولار ويتجه صوب ثاني هبوط أسبوعي على التوالي.