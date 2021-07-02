الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميركل تعرب عن قلقها لتجمهر المشجعين فى بطولة «أوروبا 2020»

ميركل
ميركل

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، عن قلقها تجاه قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السماح بتجمهر المشجعين في بطولة "يورو 2020"، في ظل جائحة كورونا التي يؤججها متحور "دلتا".

وأضافت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "قلقة وأشكك فيما إذا كان هذا أمرًا جيدًا".

الصحة العالمية تحذر 

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس الخميس، أن الاكتظاظ في بطولة كأس الأمم الأوروبية "أوروبا 2020" أدى لزيادة إصابات كورونا.

وقالت المنظمة إن التجمعات في ملاعب كرة القدم خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية وكذلك في حانات المدن التي تستضيف البطولة هي السبب الرئيسي وراء الزيادة الحالية في الإصابات بمرض كوفيد-19 بأوروبا.

وذكرت المنظمة أن تراجع الإصابات الجديد في أنحاء القارة والذي استمر عشرة أسابيع انتهى، مشيرة إلى أن بدء موجة جديدة من الجائحة سيكون حتميًا إن لم يتوخ مشجعو كرة القدم وغيرهم الحذر.

بالتزامن، أعلن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع مجددًا الأسبوع الماضي في أوروبا بعد تراجعه لعشرة أسابيع متتالية، محذرًا من خطر حصول موجة وبائية جديدة.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه أثناء مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أنه "ستكون هناك موجة جديدة في المنطقة الأوروبية، إلا في حال بقينا منضبطين".

وبدأ  الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من أمس الخميس بالعمل بالشهادة الرقمية الخاصة بالحصانة من فيروس كورونا، بهدف تسهيل تحركات سكان الاتحاد الأوروبي داخل أراضيه.

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الدول الأعضاء الـ27 للاتحاد الأوروبي وأربع دول أوروبية خارجه تابعة لمنطقة شنغن (إيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا).

ويقضي النظام الجديد بوجود ثلاثة أنواع من شهادة "كوفيد-19"، وهي إما تؤكد تلقي الشخص للقاح المعتمد في الاتحاد الأوروبي ضد كورونا، أو تؤكد تماثله للشفاء من العدوى قبل 180 يومًا، أو تثبت عدم إصابته بالفيروس بناء على نتيجة فحص تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR).

 

فيروس كورونا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بطولة يورو2020 متحور دلتا كرة القدم الاتحاد الأوروبي

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