الجمعة 02 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كتاب أثرى

محاولة تهريب كتاب
محاولة تهريب كتاب أثرى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة أسامة دياب، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كتاب أثري بالمخالفة لقانون حماية المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وقال مصدر بمصلحة الجمارك، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على إحدى الرحلات القادمة من موسكو استوقف عبد السلام عادل عبد السلام، مأمور الجمرك راكبا أوروبيا من أصل مصري حاول الاندساس وسط مجموعة سياحية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وبالعرض على أسامة دياب، مدير الجمرك، قرر تفتيش حقائبة بواسطة أحمد سيد عافية، مدير الحركة وعبدالرحمن سيد إسماعيل ومحمد نسيم، مأمورى الجمرك، فتبين وجود كتاب قديم بعنوان "الجواهر اللماعة في استحضار ملوك الجن في الوقت والساعة" وعناوين أخرى.

وبالعرض علي الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة، والذي أبلغ حمدي همام، وكيل وزارة الآثار وهناء المشهور، المدير العام، الذين شكلوا لجنة للمعاينة من الوحدة الأثرية بالمطار، وانتهي تقريرهم بالاشتباه في أثرية الكتاب، على أن يتم العرض علي اللجنة العليا المتخصصة من الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، والتي قام "همام" بتشكيلها بعضوية كل من طارق أحمد طراد وغادة محمد الجوهري ومحمد فوزي السيد، والذين قرروا أن الأوراق الملتصقة بجلدتي الغلاف تخضعان لقانون المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 وتعديلاته، وأن يصادر الكتاب لصالح قسم المخطوطات بدار الكتب والوثائق القديمة.

وقرر أسامة دياب، مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 68 لسنة 2021 بالواقعة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي، الذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.

رجال الجمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كتاب أثري حماية المخطوطات مصلحة الجمارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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