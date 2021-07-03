«مجدي يعقوب».. القدوة الحاضرة في مسابقة ملكة جمال مصر

استقبل القائمين على مسابقة ملكة جمال مصر اليوم حوالي 75 متسابقة، وذلك ضمن اختباراتها المستمرة لغدًا السبت بأحد فنادق القاهرة الكبرى ، في حضور أعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتورة آمال رزق رئيسة المسابقة.

تشترط مسابقة ملكة جمال مصر 2021، الطول والوزن مناسبين، والعمر لا يزيد عن 29 عامًا بالإضافة إلى وجود مشروع تسعى لتنفيذه ، وأن تكون الفتاة واثقة بذاتها، ولديها قبول وقدرة على التحدث وتمثيل مصر في المحافل الدولية ولديها قدر من المعلومات الجيد، وستمثل الفائزة باللقب مصر في المحافل الدولية لمدة عام كامل وستشارك في العديد من الأعمال الخيرية.

وكانت "الدستور" متواجدة بفعاليات الاختبارات الخاصة بالفتيات ونرصد خلال السطور التالية أبرز ما جاء خلال اليوم.

اسئلة لجنة تحكيم ملكة جمال مصر

فيما يخص الأسئلة من قبل لجنة التحكيم تساءلت الدكتورة آمال رزق المتسابقات حول الهدف من دخول المسابقة، أما نسمة عطا الله ملكة جمال مصر العام الماضي تساءلت حول ماذا تتحدث المتسابقة في المحافل الدولية عن بلدها وكيف تتحدث، وتساءل مصمم الأزياء بهيج حسين حول اختيارها للفستان وعلى أي أساس تم الاختيار وماذا تعرف عن الموضة لهذا العام، بالإضافة لتساؤل الفنانه حورية فرغلي حول ماذا ستقدم جديد للمسابقة أما الفنان فراس سعيد تساءل حول الموهبة الخاصة بالمتسابقة وكيفية تطويرها.

المثل الأعلى للمتسابقات

وحول سؤال ما الشخصية التى تعتبر مثل أعلى للمتسابقات، تفاوتت الآراء ولكن العديد منهن أجاب الفنانة حورية فرغلي في التحدي والقدرة على مواجهة الصعاب، وكيفية الخروج من الأزمات، وآخرون كانت إجابتهن إنجلينا جولي، وهناك من اختار الدكتور مجدي يعقوب كمثل أعلى، لمساعدته الآخرين، وخدمته للبلد وكيفية حبه للأطفال ومساعدتهم دون مقابل. وتكونت لجنة التحكيم من الدكتورة آمال رزق، الفنانه حورية فرغلي، الفنان فراس سعيد، ملكة جمال مصر 2020 نسمة عطا الله، ملكة جمال مصر مروة طلعت، بالإضافة إلى مصمم الأزياء العالمي بهيج حسين.