السبت 03 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«مجدي يعقوب».. القدوة الحاضرة في مسابقة ملكة جمال مصر

أعضاء لجنة التحكيم
أعضاء لجنة التحكيم

استقبل القائمين على مسابقة ملكة جمال مصر اليوم حوالي 75 متسابقة، وذلك ضمن اختباراتها المستمرة لغدًا السبت بأحد فنادق القاهرة الكبرى ، في حضور أعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتورة آمال رزق رئيسة المسابقة.

تشترط مسابقة ملكة جمال مصر 2021، الطول والوزن مناسبين، والعمر لا يزيد عن 29 عامًا بالإضافة إلى وجود مشروع تسعى لتنفيذه ، وأن تكون الفتاة واثقة بذاتها، ولديها قبول وقدرة على التحدث وتمثيل مصر في المحافل الدولية ولديها قدر من المعلومات الجيد، وستمثل الفائزة باللقب مصر في المحافل الدولية لمدة عام كامل وستشارك في العديد من الأعمال الخيرية.

وكانت "الدستور" متواجدة بفعاليات الاختبارات الخاصة بالفتيات ونرصد خلال السطور التالية أبرز ما جاء خلال اليوم.

اسئلة لجنة تحكيم ملكة جمال مصر 

فيما يخص الأسئلة من قبل لجنة التحكيم تساءلت الدكتورة آمال رزق المتسابقات حول الهدف من دخول المسابقة، أما نسمة عطا الله ملكة جمال مصر العام الماضي تساءلت حول ماذا تتحدث المتسابقة في المحافل الدولية عن بلدها وكيف تتحدث، وتساءل مصمم الأزياء بهيج حسين حول اختيارها للفستان وعلى أي أساس تم الاختيار وماذا تعرف عن الموضة لهذا العام، بالإضافة لتساؤل الفنانه حورية فرغلي حول ماذا ستقدم جديد للمسابقة أما الفنان فراس سعيد تساءل حول الموهبة الخاصة بالمتسابقة وكيفية تطويرها.

المثل الأعلى للمتسابقات 

وحول سؤال ما الشخصية التى تعتبر مثل أعلى للمتسابقات، تفاوتت الآراء ولكن العديد منهن أجاب الفنانة حورية فرغلي في التحدي والقدرة على مواجهة الصعاب، وكيفية الخروج من الأزمات، وآخرون كانت إجابتهن إنجلينا جولي، وهناك من اختار الدكتور مجدي يعقوب كمثل أعلى،  لمساعدته الآخرين، وخدمته للبلد وكيفية حبه للأطفال ومساعدتهم دون مقابل. وتكونت لجنة التحكيم  من الدكتورة آمال رزق، الفنانه حورية فرغلي، الفنان فراس سعيد، ملكة جمال مصر 2020 نسمة عطا الله، ملكة جمال مصر مروة طلعت، بالإضافة إلى مصمم الأزياء العالمي بهيج حسين.

ملكة جمال مصر مسابقة ملكة جمال مصر مسابقة ملكة جمال مصر 2020 رئيسة مسابقة ملكة جمال مصر 2021 شروط مسابقة ملكة جمال مصر سئلة لجنة التحكيم بمسابقة ملكة جمال مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

3 سيناريوهات لمجلس الأمن فى ملف سد النهضة

الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يطلقان شارة انطلاق مهرجان الهجن بالعلمين

بشرى سارة من وزيرة الصحة بشأن علاج مرضى ضمور العضلات

بعد ارتفاع الحرارة لـ40.. موعد انكسار الموجة الحارة فى مصر

تفاصيل مقتل شاب على يد عائلة زوجة شقيقه بالمنوفية

حسام حبيب عن التسريب الصوتى: «البنت ساومتنى على 2 مليون جنيه»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

ماجد حبته

ماذا سيفعل مجلس الأمن؟

الحسين عبدالرازق

صورة السيد الرئيس!

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي